Назначен главный тренер минского «Динамо» 30.06.2017, 12:21

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Горди Дуайер

«Зубров» будет тренировать канадский специалист.

Минское «Динамо» достигло предварительной договоренности о подписании соглашения с канадским специалистом Горди Дуайером, который станет главным тренером «зубров», пишет сайт клуба, пишет nn.by.

Дуайер — 39-летний канадский тренер, два сезона тренировал хорватский «Медвешчак».

Входил в тренерский штаб сборной Канады, выигравшей Кубок Шпенглера в 2016 году.

В качестве игрока провел 108 матчей в НХЛ за «Тампу», «Нью-Йорк Рейнджерс» и «Монреаль». Также играл в АХЛ, Швеции и Германии. Нападающий Дуайер отличался жестким, неуступчивым характером.