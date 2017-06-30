Волчек - Макею: Мы хотим, чтобы за слова «Жыве Беларусь» не осуждали к аресту 10 30.06.2017, 12:25

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Олег Волчек

Фото: charter97.org

Правозащитник обратился к главе МИД и пригласил его на суд.

Руководитель правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олег Волчек обратился к министру иностранных дел Владимиру Макею. Поводом для обращения стал ежегодный Диалог по правам человека между Евросоюзом и Беларусью, который пройдет в июле 2017 года в Брюсселе, пишет «Беларуская праўда».

На ежегодных встречах проходит обмен взглядами на ситуацию с правами человека в Беларуси. Олег Волчек отмечает «серьезные ограничения» подобного формата мероприятий, однако в любом случае на форуме прозвучит правозащитная тематика.

О.Волчек призывает министра иностранных дел прийти 4 июля в суд Фрунзенского района Минска, чтобы своими глазами увидеть «либерализацию» в действии. Здесь состоится рассмотрение административного дела в отношении Олега Волчека, осужденного за участие в “Марше рассерженных беларусов”, который прошел в Минске 17 февраля.

21 марта суд Фрунзенского района Минска осудил руководителя правозащитного центра «Правовая помощь населению» (зарегистрирован в Украине) Олега Волчека к 13 суткам ареста. Минский горсуд отменил решение Фрунзенского суда Минска, и отправил дело на дополнительное расследование.

Второй раз Фрунзенский суд подтвердил первоначальное решение – 13 суток ареста.

Правозащитника снова собираются судить за «Марш рассерженных беларусов», который прошел в Минске 17 февраля 2017 года. Правозащитник обвиняется в участии в несанкционированном массовом мероприятии.

Это уже третий суд против Олега Волчека. Каждый раз суд признавал его виновным и применял санкции в виде административного взыскания 13 суток ареста.

Текст обращения правозащитника к Владимиру Макею:

«Хочу отметить, что о реальной либерализации в течение последнего года не приходится говорить, как и о системных демократических изменениях в государственном устройстве страны.

Беларусь сегодня не воспользовалась помощью ЕС в модернизации судебно-правовой системы, которую он предлагал ещё пять лет назад в рамках «Диалога о модернизации Беларуси». А такие изменения очень необходимы для нашего общества. Проблемы доступа к правосудию, независимости судей, самостоятельности следственных органов от исполнительной власти, улучшение условий содержания осужденных и арестованных граждан остаются сегодня наиболее актуальными.

Доверие граждан к судам, МВД и другим правоохранительным органам с каждым годом уменьшается. Особенно это проявилось в ходе событий, связанных с проведением весенних мирных акций граждан против декрета №3 «О предупреждении социального иждивенчества», который затронул права более полумиллиона граждан.

Именно в этот период государство не предоставило обществу каких-либо компетентных разъяснений, для чего был необходим данный декрет, что вызвало радикальные настроения у граждан по всей Беларуси.

В этой ситуации правозащитные организации предоставили гражданам правовую помощь и помогли им защищать свои права. Декрет №3 имел серьезные недоработки, что и послужило его приостановлением. Наша позиция состоит в том, что декрет №3 должен быть отменен, иначе осенью могут быть снова очередные конфликты между властью и безработными.

Вместо диалога между властью и демократическим сообществом мы получили тысячи административных судов, которые заканчивались большими штрафами или арестами. Несмотря на обращения ЕС о прекращении давления на активистов гражданского сектора, которые выполняют свой общественный долг, репрессии продолжаются.

Убедиться в том, что административные суды проходят односторонне, с нарушением административного процесса, с обвинительным уклоном и предвзятостью, можно убедиться на моём личном примере.

4 июля 2017 года в 15 часов в суде Фрунзенского района г. Минска в отношении меня будет проходить уже третий административный суд за якобы моё активное участие в «Марше рассерженных беларусов», который проходил 17 февраля 2017 года в Минске.

Если у Вас или у Ваших помощников будет возможность, придите на суд. Здесь Вы увидите, как административный процесс превратился в формальность, где для обвинения человека достаточно двух свидетелей – милиционеров. Хорошо, если бы они ещё были «свидетелями» обвинения, но ведь они прямо в суде сказали, что начальство их вызвало и указало на меня, якобы я что-то в тот день нарушил. Нет в деле даже косвенных доказательств моей вины, но наказание мне в результате их показаний отмерено в 13 суток ареста.

Мы не раскачиваем ситуацию в стране, мы просто хотим, чтобы наши права и свободы были гарантированы государством. Сегодня надо находить компромисс с гражданским обществом. Правозащитное движение в Беларуси состоялось, имеет свою историю, авторитет среди граждан. У нас есть что сказать беларускому правительству.

Мы готовы встретиться в МИД и предложить свои правовые наработки о реформировании судов, прокуратуры, правоохранительных органов, пенитенциарной системы.

Мы хотим, чтобы наши граждане жили в свободной Беларуси, где за прекрасные слова «Жыве Беларусь!» не осуждают к аресту».