Станислав Богданкевич: Надо сменить власть 12 30.06.2017, 13:06

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Режим, приведший страну к стагнации, разрухе и обнищанию - бесперспективен.

Выстроенная Лукашенко государственная модель привела к разрухе и обнищанию. И даже в конце туннеля вовсе не свет, а продолжительная стагнация. При нынешней политике иных перспектив нет.

Экономика деградирует. Страна не в состоянии вылезти из долговой ямы. И хотя ставка на внешние займы пока оправдывает себя, они идут не на развитие, а на обслуживание старых долгов. Беларусь балансирует на грани дефолта.

И все это может растянуться на десятилетия, считает экс-глава Нацбанка Беларуси Станислав Богданкевич. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью сайту ucpb.org.

– Вчера мы узнали о выделении Беларуси очередного транша кредита ЕФСРЕ в 300 млн. долларов. Неделей раньше стало известно о размещении еврооблигаций на сумму 1,4 млрд. долларов. Причем под 7-8%, тогда, как кредит, например, МВФ составляет 2,3%. Шаг явно вынужденный, даже отчаянный и говорит о том, что Беларусь в критическом положении. Все так плохо?

– Беларусь набрала много долгов. На обслуживание долга, по заявлению министра финансов, тратится 10% дохода республиканского бюджета. Это очень много. Это больше, чем на образование, здравоохранение, оборону, экономику вместе взятые. Нам нужно погашать внешние кредиты по наступившим долгам. Сейчас наступает погашение кредита (тоже еврободна), который мы взяли под 8,95%. Поэтому получаем кредит под 7,1-7,6% и погасим предыдущие. Т.е. эти кредиты идут на рефинансирование, а не на развитие. Все это – увеличение задолженности и попытка сохранения: погашая старый долг, сохранить валовой государственный долг.

– Даже такой ценой…

– Даже такой ценой. 7% в условиях низкой рентабельности экономики, в условиях, когда у нас масса убыточных предприятий – это крайне. Даже если в этом году рост экономики будет порядка 1%, нельзя брать кредит под 7%. Это себе в убыток. Безусловно, это плохо. Просто выхода нет. Власть довела страну до архикризисной ситуации, когда она вынуждена так поступать. Иначе надо объявлять дефолт.

– За прошлый год госдолг Беларуси увеличился на 11,7% и достиг 41,7% от ВВП. В этом году он продолжает расти. Критическим значением считается 45-50%. Как вы считаете, находимся ли мы у последней черты, за которой дефолт?

– Долг может быть и выше к валовому продукту. Но надо, чтобы экономика развивалась, чтобы темпы развития экономики были 5-7% в год после такого падения, которое произошло за последние 2 года, когда на 2-3% постоянно падал валовой продукт, а с 2011 года сократился с 76 млрд. долларов до 47 млрд. Т.е. нам нужен скачек. Нужна программа реформ, которая оживила бы экономику. Долг не страшен, если бы внешние деньги шли на развитие, на производство, на обновление технологий, на выпуск конкурентоспособной на мировом рынке продукции. Но этого нет. Поэтому мы идем на грани фола. И этот долг на самом деле еще выше.

– 10% долга погашается из бюджета, остальную либо реструктуризируют, либо берутся новые кредиты, чтобы вернуть старые долги. Как долго может просуществовать эта кредитная пирамида?

– Так можно существовать долго. Тем более, что народ у нас толерантный. Но я оптимист. В отличие от моих коллег заявляю прямо, что Республика Беларусь не погибнет. У нас есть бульба, есть дачи. Мы не можем развивать малый-средний бизнес, но стагнировать будем долго. И это может продолжаться десятилетия.

– Не хотелось бы… Каким вам видится выход из этого порочного круга, путь к росту экономики, уровня жизни?

– Надо сменить власть. Надо, чтобы у нас было новое правительство современно мыслящих лидеров. Надо, чтобы были свободные выборы, на которых избрали бы новый парламент, избрали новое правительство. Надо защищать ценности демократии. Реформы должны начинаться не с экономики, а с политики: со свободных выборов, судебной системы, свободы средств массовой информации, с допуска политических партий в залы, на заводы, на предприятия, в средства массовой информации. Надо, чтобы не было посадок и разгонов, какие были не так давно в связи с Маршами нетунеядцев.