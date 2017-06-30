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Бизнесмена Арбузова могут выпустить на свободу, если заплатит

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  • 30.06.2017, 13:14
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Виталий Арбузов

Председатель следственного комитета Иван Носкевич «прозрачно намекнул».

Следственный комитет не исключает возможности изменения меры пресечения в отношении председателя совета директоров группы компаний Fenox Global Group Виталия Арбузова. Об этом сообщил сегодня журналистам председатель Следственного комитета Беларуси Иван Носкевич.

— В настоящий момент он находится под стражей. Для того чтобы принять решение об изменении меры пресечения, в первую очередь необходимо точно определить сумму нанесенного ущерба и принять меры к его возмещению. На данный момент сумма устанавливается. При этом я не исключаю возможности изменения меры пресечения. Если люди принимают все возможные меры к возмещению ущерба по делам экономической направленности, то содержание их под стражей, поверьте, не самоцель Следственного комитета, — отметил Иван Носкевич.

Напомним, главу холдинга Fenox, c 1989 года занимающегося автомобильными запчастями, учредителя «Арвитфуд» (магазины Preston) и владельца многих других активов задержали 12 апреля. В вину ему вменяют уклонение от уплаты налогов, неправомерное получение из бюджета налога на добавленную стоимость, занижение выручки, выплату зарплат в конвертах. Установленная на тот момент сумма неуплаченных налогов превысила 100 млн рублей, а сумма незаконно возвращенного из бюджета НДС — более 20 млн. По данным фактам Департаментом финансовых расследований возбуждено 8 уголовных дел по частям 1—4 статьи 210 (незаконная предпринимательская деятельность) Уголовного кодекса, а также 11 уголовных дел по частям 1 и 2 статьи 243 (уклонение от уплаты сумм налогов, сборов).


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