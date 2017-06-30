Под Жодино милиционеры с автоматами досматривали каждый автомобиль 13 30.06.2017, 13:39

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Журналисты выясняли причины досмотров.

«Перед Жодино в сторону Борисова — досмотр документов, — описал ситуацию, имевшую место вчера вечером, пользователь нашего форума Maksim.exe. — Стоят автоматчики. Тормозят всех. Выводят людей из автобусов и маршруток». Естественно, такие неприятности повлекли за собой заторы. В УВД Минской области сообщили Onliner.by, что сегодня утром подобные мероприятия уже неактуальны, проверку документов проводили вчера вечером. Причина — побег задержанного из-под стражи.

Многие автомобилисты столкнулись с неприятностями вчера вечером. О масштабах проверок говорят фотографии портала Ex-press.by.

Как сообщили в УВД Минской области, ограничение движения было связано с оперативным розыском сбежавшего из-под стражи молодого человека:

«На тот момент это была необходимая мера, — рассказали в милиции. — Сегодня утром подобные мероприятия уже не проводятся. К сожалению, беглеца не удалось обнаружить. Потому мы предупреждаем жителей региона: сбежавший из-под стражи еще скрывается. Это Слоним Владимир Владимирович, 1999 года рождения, житель поселка Черницкий Смолевичского района. Приметы: на вид 18—20 лет, худощавого телосложения, рост 160—170 см, волос темный, коротко стрижен. Одет: черная короткая куртка, черная майка, черные брюки, черные кроссовки. На руках могут быть части наручников или следы от их нахождения. Просим всех, кто обладает информацией о местонахождении молодого человека, сообщить по телефонам: (017) 229-05-90, (017) 229-08-13 либо по телефону 102».