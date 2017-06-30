Названы пять правил здорового питания в офисе 2 30.06.2017, 13:42

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Все великое слагается из мелочей.

Офисный график обычно очень насыщенный и возможность полноценно пообедать, а иногда и поужинать, не всегда может реализоваться нужным образом. Зачастую это сказывается на эффективности работы коллектива. Но, к счастью, к каждой проблеме можно, так или иначе, подобрать решение, которое не только устранит её, а и принесет новшество в рабочий процесс.

Как же организовать корпоративное питание таким образом, чтобы у тебя, как HR-специалиста, не появилось вместо одной добрый десяток других проблем? Издание from-ua.com предлагает ТОП-5 ответов на вопросы, которые задаёт себе каждый специалист, организовывая корпоративное питание.

1. Качество еды

Есть вкусно, еще не означает, что это полезно. Естественно, качество еды, которое доставляют в офис, должно в разы отличатся от перекусов в недалеко расположенных от места работы кафешках или ларьках. В этом случае на помощь приходит корпоративная еда, которую делают из свежих и натуральных компонентов, таких как мясо, овощи и фрукты, возможно также напитки из сухофруктов и нежирный десерт.

2. Организация учёта

Вы компания, в которой работает больше 10-15 человек? Значит, вам постоянно приходится возиться с контролем поставок и остатков корпоративной еды, вместо того, чтобы думать о том, как лучше оптимизировать работу компании и сделать её сотрудников эффективней. Компании, которые занимаются офисным кейтерингом, решают эту проблем сами, наполняя в 7.00 холодильник всеми необходимыми продуктами, а после рабочего дня забирая всё то, что было не съедено.

3. Контроль остатков

Вам больше не нужно контролировать рацион сотрудников, выясняя кто, что не съел, и заниматься утилизацией остатков. Определённые компании-поставщики не только забирают всю оставшуюся еду после рабочего дня, а и отдают её на благотворительность, тем самым пытаясь сделать мир лучше. Кроме того, вам не придётся остерегаться получения вчерашних продуктов с утра.

4. Хранение еды

Чувствовать запах десятков порций еды, которою сотрудники везут с собой в офис, вряд ли способствует продуктивному рабочему графику. Да и если кто-то не осилил свою порцию и решил оставить ближе к вечеру, то нужно еще придумать, куда пристроить остатки еды, чтоб они не отвлекали своим ароматом и не начинали портиться. В таких случаях, ответственные компании по доставке еды устанавливают в офисах клиентов холодильники, в которых может свободно поместиться все необходимая еда для обеда, и та, которую не доели.

5. Управление оплатами

Вам нужно постоянно рассчитываться с поставщиком с самого утра? Да еще и за продукцию, которою могут не съесть? Или вы устали от неудобного графика оплат за период? Современный офисный кейтеринг учитывает все финансовые нюансы и уважает своего клиента. Поэтому компании-поставщики предлагают индивидуальную оплату за каждую единицу товара, размещая возле своих холодильников «сундучки» для оплаты. Кроме того, чтобы соответствовать стилю организаций, которые занимаются, скажем, IT-технологиями, компании предоставляют удобные системы безналичной оплаты по QR кодам.