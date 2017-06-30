Москву накрыл мощнейший шторм

Москву накрыл мощнейший шторм11
- 30.06.2017, 13:59
(обновлено) По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы.
На Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы, пишет ria.ru.
В сети уже появились первые видео непогоды.
#ураган#дождь#москва— テッド先輩 (@sutplir_san) 30 июня 2017 г.
Ребят, заберите меня из этого автобуса, плз pic.twitter.com/98lOxnbmzF
Первые кадры разрушительного смерча в Москве#Погода #Москва #ВРоссии pic.twitter.com/0WyCecRTtx— Пятый канал Новости (@5tv) 30 июня 2017 г.
Накрыло нас, крч #москва #ураган #дождь #гроза #погодамосква #шторм #мчс #ливень pic.twitter.com/oztuLvdiTf— Сергей Асташов (@astashov) 30 июня 2017 г.
Сейчас в Москве #Москва #Ураган pic.twitter.com/zf4LiASC3V— Lonx (@P_Lonx) 30 июня 2017 г.