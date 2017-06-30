Москву накрыл мощнейший шторм 11 30.06.2017, 13:59

(обновлено) По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы.

На Москву обрушился сильный шторм. Порывы ветра достигают 15-20 метров в секунду. По прогнозам синоптиков, такая погода продержится до субботы, пишет ria.ru.

В сети уже появились первые видео непогоды.