Милиционерам повысят зарплату на 10% 12 30.06.2017, 14:04

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Фото: БелТА

МВД планирует также улучшить техническое обеспечение.

В Беларуси запланировано сокращении штата Министерства внутренних дел. Как рассказал агентству «Минск-Новости» кадровик ГУВД Мингорисполкома Александр Романюк, на сэкономленные средства повысят зарплаты тем, кого не сократили, передает «Радыё Свабода».

Романюк упоминает, что по приказу министра внутренних дел для сокращения штата был создан специальный «отдел реформ и развития». На сегодняшний день в том числе поставлена задача сократить на 10% ведущий аппарат ГУВД - не только рядовых сотрудников. Штат участковых милиционеров сокращать не планируется.

Хотя раньше речь шла об экономии бюджетных средств, если верить Романюку, сэкономленные средства в настоящее время планируется направить на «обеспечение дееспособности органов внутренних дел». В том числе деньги перенаправят на заработки сотрудников и «гражданского персонала», а также техническое обеспечение. По Романюка, «пока что речь идет об увеличении ежемесячного дохода правоохранителей на 10%».