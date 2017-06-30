Чем еще знаменит новый тренер минского «Динамо» 1 30.06.2017, 14:17

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Горди Дуайер

Горди Дуайер был не самым вежливым хоккеистом.

Знакомимся с Горди Дуайером – тренером, который от всех своих игроков требует страсти, пишет «Трибуна».

Минское «Динамо» достаточно быстро нашло замену Крэйгу Вудкрофту. И, как оказалось, североамериканский вектор в тренерском штабе пока менять не спешат. На смену «Вуди» пришел другой канадец Горди Дуайер – специалист, который в двух прошедших сезонах руководил хорватским «Медвешчаком».

Любопытно, что до Загреба со взрослыми командами этот 39-летний тренер не работал, но это его совершенно не смущало. А все потому, что это самый настоящий бывший тафгай, заставший ту пору, когда в НХЛ еще обитали динозавры «золотой эпохи» бойцов.

В 108 матчах в лиге этот бравый молодец, успевший поиграть за «Тампу», «Рейнджерс» и «Монреаль», провел 41 бой и собрал 394 минуты штрафа. Довелось ему побиться и с легендарным Бобом Пробертом.

В бою с Бобом Пробертом

Однако, наибольшую известность Дуайеру принес другой эпизод. В 2000 году он был дисквалифицирован на ДВАДЦАТЬ ТРИ матча за то, что покинул скамейку штрафников и ввязался в драку с судьями, попутно оскорбляя их. Это была одна из самых длительных дисквалификаций в истории лиги. Причем, что любопытно, бан Горди получил за проступок в предсезонном матче.

В «новой» НХЛ после Великого Локаута услуги Дуайера предсказуемо никому не понадобились, и он довольно быстро перебрался в Европу (отметим, что с какими-то реалиями хоккея по эту сторону Атлантики он, знаком), где даже сумел стать локальной легендой шведского «Эребру», когда помог тому выйти в Аллсвенскан. Отметим, что в 10 матчах квалсерии великан из-за гор набрал 5 очков при всего 4 минутах штрафа. На этом подвиге Дуайер и закончил свою игровую карьеру. А «Эребру» в 2013 году выбрался в элиту шведского хоккея, где поныне и пребывает.

Интервью телевидению после выхода «Эребру» в Аллсвенскан. Рыжая борода для Швеции смотрится очень органично

Начав тренерскую карьеру с самых низов, Дуайер четыре года тренировал «Шарлтоттаун» в юниорской лиге Квебека (два первых сезона команда с острова Принца Эдварда играла под другим названием). В сезоне-2014/15 добился наибольшего успеха, выведя команду во второй раунд плей-офф, где она была бита «Квебеком».

«Я ищу игроков со страстью к игре. Талант – это замечательно, но, если ты хочешь преуспеть, он должен всегда идти в комплекте со страстью, упорством и умением идти до конца», – ответил Дуайер на вопрос о том, почему его «Шарлоттаун» набирает так много штрафных минут в чемпионате QMJHL.

Когда Дуайер приходил в «Медвешчак», многих смущало его тафгайское прошлое. Мол, в российской лиге у Горди совсем ничего не получится. Тем более, по сравнению с предыдущими наставниками «мишек» Дуайер был наименее опытным специалистом. С другой стороны, примеров, когда бывшие тафгаи становятся заметными тренерами, немало – достаточно вспомнить хоть Андрея Назарова, в трудовой книжке которого уже значится не один клуб из КХЛ.

«Я хочу, чтобы у нас была быстрая и физически сильная команда, которая на льду будет прилагать максимум усилий и работать от тренировки к тренировке, от матча к матчу. Уже сейчас могу сказать, что в тренировочном лагере будет очень тяжело, и что только самые выносливые и самые лучшие смогут это выдержать», – говорил Дуайер в первом интервью в качестве тренера «Медвешчака».

Про драки Дуайер в открытую не заявлял. Тем не менее, тренер сдержал обещание. Его команда играла в быстрый хоккей, а все игроки были готовы постоять за себя и партнеров. В двух последних сезонах хорваты занимали первое место в лиге по штрафным минутам (1109 минут в сезоне-2015/16 и 1222 – в сезоне-2016/17). К слову, в прошедшей регулярке «медведи» опередили по этому показателю ближайшего преследователя аж на 200 минут – ближайшим преследователем оказалось минское «Динамо».

Когда Дуайер приходил в «Медвешчак», он обещал, что драться с Назаровым не будет, хотя боевой опыт с самым известным «стронгменом» российского хоккея прямо сейчас Евгением Артюхиным у него имеется. Тем не менее, перепалка с «Грязным Назом» все-таки случилась. Было это в октябре 2015-го. «Барыс» приехал в гости к хорватам, проигрывал матч 0:3 и в итоге Назаров заказал Рыспаеву драку. Хулиганистый Дамир исполнил повеление своего господина и устроил бой с Перковичем (причем это уже была вторая схватка хоккеистов в той встрече). Весь свой гнев Дуайер вылил на Назарова словесным потоком с активным применением слова «fuck». После матча игроки «Медвешчака» удалились в раздевалку, не пожав руки соперникам. На пресс-конференцию Назаров не явился, отправив на аудиенцию с Горди своего помощника.

За два сезона в Хорватии Дуайер ни разу не справился с основной задачей – хорваты в плей-офф не выходили. В сезоне-2015/16 интернациональная бригада из Загреба обосновалась на 10-м месте – в 11 очках от зоны нокаут-раунда и сразу же за минским «Динамо». В следующем году выступление получилось еще более худшим – 12-е место, а ниже оказались только «Спартак» и Рига. Но с нашими «зубрами» «Медвешчак» Дуайера играл весьма успешно – 3 победы (4:1, 3:2 ОТ, 4:1) при одном поражении (2:6 на «Минск-Арене» с тем самым дублем Амброжейчика).

Сезон-2016/17 Дуайер не довел до конца. На стыке января и февраля этого года тренер покинул команду, оставив ее своему помощнику Коннору Кэмерону. Загребские болельщики устроили специалисту теплые проводы, скандируя его имя и бросив на лед букет цветов.

Сам же Горди возглавил швейцарскую «Амбри-Пиотту», которой помог сохранить место в элите NLA через плей-аут. Теперь в карьере Дуайера открывается новая страничка. Интересно, что канадец попытается вылепить из белорусов, которых уже в прошлом году Вудкрофт пытался сделать бойцами и «киллерами».