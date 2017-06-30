«Вот и думай – за квартиру отдать или еды купить» 12 30.06.2017, 14:25

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Рабочие гомельского завода получают от 20 до 70 рублей.

Работников предприятия «Гомельский завод металлоконструкций», всего 70 человек, перевели на четверть ставки. Ежемесячно рабочие получают от 20 до 70 рублей, пишет «Белсат».

Как предприятие становится банкротом

«Гомельский завод металлоконструкций». Работники утверждают, что от них хотят избавиться

На «Гомельском заводе металлоконструкций» объявлен простой. Предприятие ОАО «Гомельоблстрой», в состав которого входит завод, находится в стадии процедуры банкротства: дело рассматривается в суде, на оба предприятия уже пришли оценщики. Но руководство пытается успокоить рабочих.

«Гомельский завод металлоконструкций»

«На сегодняшний день предприятие и эта площадка не закрываются, просто оптимизированы расходы в связи с отсутствием заказов, – комментирует антикризисный директор Юрий Драенков. – Основная задача сейчас – совместно с властью, администрацией Новобелицкого района найти объемы, чтобы вывести людей из простоя, выйти на рентабельность и обеспечить людей работой. О том, чтобы закрыть предприятие вообще речь не идет».

Несмотря на регулярные встречи работников с руководством завода и чиновниками из администрации Новобелицкого района с информированием о мерах по выходу из кризиса, конкретных ответов на свои вопросы рабочие не получают и находятся в растерянности.

Александр Ступич, работник «Гомельского завода металлоконструкций»

«Крайними сделали рабочих, которых подводят к тому, чтобы выгнать на улицу, – уверен Александр Ступич. – В случае сокращения обещают выплатить 3-месячную зарплату, но последние месяцы мы получаем «грязными» за простой около 40 рублей. Получается, компенсация составит 120 рублей. Так всех людей малой кровью они выгонят, и никто ничего не докажет, так как по закону – все правильно сделано, и люди остаются на улице без средств к существованию. Ты столько лет отработал, а теперь никому не нужен».

Выбор: купить продукты или заплатить за квартиру

Работники «Гомельского завода металлоконструкций»

«Я и моя мать работаем на этом заводе, – говорит Вячеслав Матюшкин. – Сейчас без работы, устроиться на новую работу не можем. Нечем за квартиру платить, так как у нас 0,25 ставки, а за квартиру нужно отдать 100 рублей, вот и думай – за квартиру отдать или еды купить. На заводе, конечно, говорят, что все наладится, будет хорошо, но когда это будет – неизвестно. Время тянут, а люди никуда не могут устроиться».

«Какой смысл ждать, они дают надежду, но такую маленькую, что и надеяться не на что», – добавляет работница Елена Гомоюнова.

«Гомельский завод металлоконструкций». Встреча с руководством

Между тем жизненная ситуация у рабочих довольно тяжелая, так как ежемесячной выплаты не хватает, чтобы себя прокормить и оплатить коммунальные платежи.

«На данный момент не за что хлеба купить, – жалуется Тамара Можей и демонстрирует свой кошелек в котором несколько мелких монет, – и работаешь, и тунеядец, как говорит Лукашенко. Безысходная ситуация. На наши вопросы, которые нас больше всего волнуют, у них нет ответа. Нет у нас прав, только обязанности по всем декретам. Мы – никто и зовут нас никак».

«Правильная» смерть предприятия

«Гомельский завод металлоконструкций»

Все процедуры, согласно Трудовому кодексу, выполнены: наниматель своевременно проинформировал работников о существенном ухудшении условий труда, обозначил причину. Работник, в свою очередь, имел право уволиться или остаться на «работе».

«На самом деле, выбора у работника нет: если уйти, ты сразу попадаешь в тунеядцы, и работу седня трудно найти, – комментирует правовой инспектор профсоюза радиоэлектронной промышленности Леонид Судаленко. – А если остаться, ты по сути будешь существовать, потому что тех денег, которые тебе платят, не то что детей растить, себе на хлеб не хватит. Поэтому какой выбор? Нет выбора у рабочих. У них есть единственное право – как можно скорее объединяться в независимый профсоюз, который мог бы вести переговоры с нанимателем. И это следует делать не тогда, когда гром грянул, а еще раньше, нужно было обсуждать, что будет, если случится кризис, продукция не будет пользоваться спросом».

Окончательное решение о судьбе завода будет принято в середине августа Гомельским облисполкомом.