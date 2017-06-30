В парке Челюскинцев работают саперы 30.06.2017, 15:22

Сообщение о взрывчатке поступило в полдень.

На месте работают саперы. Людей из парка эвакуировали, пишет «Белсат».

«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа», – сообщил журналистам начальник пресс-службы внутренних войск МВД Владимир Пархомцав.

На какое время оцепили место, не сообщают. В интернете пишут, что людям ничего не объяснили.