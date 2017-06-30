В парке Челюскинцев работают саперы
- 30.06.2017, 15:22
Сообщение о взрывчатке поступило в полдень.
На месте работают саперы. Людей из парка эвакуировали, пишет «Белсат».
«Неизвестный на линию 102 сообщил, якобы парк Челюскинцев заминирован. На месте уже работает наша саперно-пиротехническая группа», – сообщил журналистам начальник пресс-службы внутренних войск МВД Владимир Пархомцав.
На какое время оцепили место, не сообщают. В интернете пишут, что людям ничего не объяснили.
Закрыли #паркчелюскинцев. Ничего не объясняют. Какие-то учения— Илья Игоревич (@xranon) 30 июня 2017 г.