Дмитрий Бондаренко: Патриоты вышли на свободу, но остаются заложниками 1 30.06.2017, 15:33

Нельзя расслабляться, надо продолжать борьбу за каждого человека.

Об этом в интервью Charter97.org заявил координатор гражданской кампании «Европейская Беларусь» Дмитрий Бондаренко.

- Политзаключенные по «делу патриотов» вышли на свободу. Почему власти пошли на этот шаг? Какую оценку вы дадите событиям последних дней?

- Честно говоря, у меня противоречивые чувства. Безусловно, я рад за парней, за их семьи. Я сам переживал подобное и знаю, как важно иметь возможность увидеть родных, выйти на свободу, увидеть солнце, деревья, зеленую траву.

Но, с другой стороны, большинство политзаключенных остаются в качестве обвиняемых и некоторые – в качестве подозреваемых. То есть, можно говорить о том, что они остаются в качестве заложников. Видно, что режим вынужден прислушиваться к теневым рекомендациям европейских чиновников при двусторонних международных контактах – в первую очередь к рекомендациям таких стран, как Польша.

С другой стороны, Лукашенко продолжает торговлю: ему все сошло с рук после 2010 года, и сейчас он делает то же самое. Он пытается людей продать за кредиты, за новые деньги. Поэтому нельзя расслабляться, надо продолжать бороться за каждого человека.

- Белорусский Национальный Конгресс и гражданская кампания «Европейская Беларусь» первыми назвали патриотов политзаключенными и начали проводить акции в их поддержку. Какую роль в выходе парней на свободу сыграла гражданская солидарность?

- Безусловно, это сыграло важную роль. Кроме акций в Беларуси была еще международная деятельность всех лидеров БНК. Все задействовали свои каналы и возможности. И Николай Статкевич, и Андрей Санников, и Владимир Некляев много работали за рубежом в этом направлении. Независимые профсоюзы тоже задействовали свои каналы.

Это важно в том числе потому, что власть боится публичности, боится, что правду о ситуации в Беларуси узнают на Западе. Одновременно власть понимает, в какой экономической ситуации находится страна и боится любой активности граждан.

В этом плане, безусловно, это наша общая победа – всех людей, которые боролись за то, чтобы политзаключенные по «делу патриотов», хотя бы и временно, но вышли на свободу.

Крайне разочарован я людьми в Беларуси, которые громко называют себя «правозащитниками» и раздувают щеки, говоря, что действуют по каким-то «международным методикам и критериям».

Если бы ведущие правозащитные организации страны сразу же признали всех этих людей политзаключенными – уверяю, они бы вышли на свободу гораздо раньше. Они бы вышли через две недели-месяц после арестов. Потому что накануне международных мероприятий в Беларуси, связанных с приездом министров иностранных дел стран Центрально-Европейской инициативы и сессией ПА ОБСЕ в Минске, одна фиксация того факта, что в Минске находятся несколько десятков политзаключенных, уже бы вынудила власть их освободить.

Сейчас должна быть проведена серьезная работа над ошибками, серьезное изучение ситуации людьми, которые в Беларуси называют себя «правозащитниками». Потому что оснований для признания патриотов политзаключенными было много.

Почему мы одними из первых об этом сказали? Потому что по официальному телевидению нас «связали» с ними: якобы мы являемся «организаторами» и «финансистами» беспорядков и даже «взрывов» в Беларуси. Ситуация такова, что на самом деле мы даже не были знакомы с этими людьми, которые потом оказались в тюрьме. Но власть сама «связала» лидеров БНК с «делом патриотов» и тем самым сразу показала, что все это придумала.

Хочу также сказать, что, наверное, должны быть возбуждены уголовные дела против руководителей «Советской Белоруссии» Павла Якубовича и Белорусского телевидения Геннадия Давыдько, потому что они распространяли абсолютно лживую информацию, «клепали» эти фильмы, показывали эту трагикомичную даму «фрау А». То есть, эти люди своими «сюжетами» оказывали давление до суда на общественное мнение, на судей, следователей, оперативных работников.

На мой взгляд, эти люди совершили уголовное преступление и соответствующие органы должны заняться расследованием того, как появились такие «материалы» в государственных СМИ.