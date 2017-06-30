Арина Соболенко вышла в основную сетку на своем дебютном Уимблдоне 30.06.2017, 15:37

Арина Соболенко

Белоруска первый раз сыграет в плей-офф крупнейшего теннисного турнира.

Белоруска Арина Соболенко вышла в основную сетку женского одиночного разряда на дебютном в своей карьере взрослом Уимблдоне, пишет tut.by.

В матче 3-го раунда квалификации 19-летняя Арина Соболенко (№ 135 рейтинга WTA) уверенно взяла верх над 25-летней Кристи Ан (№ 116) из США — 6:1, 6:1. Поединок продолжался всего 51 минуту.

Напомним, что в стартовом поединке Соболенко одолела 24-летнюю На-Лае Хан (№ 205) из Южной Кореи — 4:6, 6:2, 6:4. В поединке 2-го отборочного раунда юная белоруска обыграла в двух сетах 22-летнюю Джейми Лёб (№ 145) из США — 7:6 (7:5), 6:4.

До Уимблдона Арина Соболенко не играла на больших травяных турнирах. Ее соперницей в первом круге основной сетки будет представительница Австралии Дарья Гаврилова (№ 21 WTA).