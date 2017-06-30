Степан Полторак: Учения «Запад-2017» представляют угрозу для Европы и Украины 1 30.06.2017, 15:44

СТЕПАН ПОЛТОРАК

Минобороны Украины завяли, что все страны, у которых есть общая граница с Россией - под угрозой.

Степан Полторак считает, что предстоящие учения "Запад-2017", которые этой осенью планирует провести Россия, являются угрозой не только для Украины, но и для любой страны Европы, имеющей общую с РФ границу.

Такое мнение он высказал в пятницу в Брюсселе в штаб-квартире НАТО, говоря об обсуждении этого вопроса с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

Отвечая на вопрос unian.net, есть ли вероятность того, что эти учения могут быть использованы для начала открытой агрессии против Украины, Полторак сказал: "Очень трудно прогнозировать действия президента России, логику которых очень трудно проследить, но эти учения могут быть использованы для того, чтобы начать агрессию не только против Украины, но против любой страны Европы, граничащей с Россией".

Министр указал на тот факт, что только на переброску личного состава в Беларусь заказано четыре тысячи вагонов.

"То есть это большая группировка, и, конечно, есть угроза, когда такие учения проводит страна, с которой мы имеем границу", - подчеркнул он.

По словам Полторака, этот вопрос был предметом обсуждения и во время встречи со Столтенбергом. "Мы говорили об учениях, которые планирует проводить Россия, и которые являются чрезвычайно мощными. Генеральный секретарь рассказал о том, какие угрозы видят в альянсе, и сказал, что группировка НАТО на Востоке Европы будет усилена. Конечно, мы со своей стороны будем так же адекватно реагировать во время проведения этих учений. Мы готовимся к началу агрессии против Украины", - не исключил министр обороны.