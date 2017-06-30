Близкие несколько часов не знали, где находится Мирослав Лозовский 30.06.2017, 15:55

Тюремщики говорили, что патриота давно выпустили.

Активисты, которые собрались у СИЗО № 1 на улице Володарского, несколько продолжали ждать последнего политзаключенного по «делу патриотов» - Мирослава Лозовского.

«Мы не знаем, где Мирослав Лозовский. В течение двух часов, что мы здесь, у «Володарки», он оттуда не выходил, мы его не видели. И дома его нет, и где он, не знаем. А пока мы продолжаем здесь ожидать», - рассказывала «Радыё Свабода» общественная активистка Нина Шидловская.

По словам Нины Шидловской, второй политзаключенный по «делу патриотов» Виктор Мороз действительно вышел на свободу и сразу поехал домой.

Через несколько часов журналисты обнаружили Мирослава Лозовского возле его дома. Патриота туда привезла машина Следственного комитета. Мирослав Лозовский объяснил свое исчезновение после освобождения: вначале его повезли в Следственный комитет, где выдавали личные вещи по составленной описи, а уже потом отпустили на свободу.

Мирослава Лозовского выпустили под подписку о невыезде. Он остается обвиняемым по статье «создание незаконного вооруженного формирования».