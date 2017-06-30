Лукашенко: Мы с россиянами шевелимся вместе, как муравьи 4 30.06.2017, 16:09

Диктатор заявил, что будет преодолевать санкции вместе с Россией.

Об этом Лукашенко заявил сегодня во время выступления на пленарном заседании IV Форума регионов Беларуси и России, передает БелТА.

Диктатор обратил внимание, что Беларусь развивает сотрудничество с самыми разными регионами России. Есть даже совместные проекты на Сахалине в области сельского хозяйства.

«И это на Сахалине, что уже говорить о соседних областях. Точно так и россияне сегодня работают в Беларуси. Мы просто наверху даже мало знаем этих примеров. Но все вы шевелитесь, в хорошем смысле слова, как муравьи. И я вам за это очень благодарен. Вы просто молодцы, надо в этом темпе двигаться, создавая наше общее пространство и демонстрируя всем, что никакие санкции, никакое давление нам не помеха. Мы преодолеем все», - подчеркнул Лукашенко.

«Благодаря братским отношениям наших народов у нас есть огромные возможности и ресурсы для дальнейшего наращивания взаимовыгодного сотрудничества Беларуси и России во всех сферах. И в этом исключительно важную роль играют регионы. Подчеркну - независимо от географической удаленности все российские регионы для нас близки», - сказал Лукашенко.

«Мы надеемся, что и к белорусам в России будут относиться точно так, везде. Пока мы проблем в этом отношении не имеем. Мы друг друга не пугаем, мы едем друг к другу как братья, как родные» - отметил диктатор.