Нина Шидловская об освобождении патриотов: Помогла поддержка людей 30.06.2017, 16:43

3,506

Нина Шидловская

Общественная активистка рассказала, как солидарность помогла в освобождении политзаключенных.

Несколько десятков задержанных, обыски, разоблачительные фильмы: после трех месяцев заключения из-за решетки выходят все патриоты-политзаключенные. Пока под подписку о невыезде.

И все это время общественная активистка Нина Шидловская контактирует с родными обвиняемых, разговаривает с журналистами, ищет адвокатов, собирает деньги на помощь, пишет «Еврорадио».

- Вот сегодня уже выпила "Новопассита" поэтому могу здесь спокойно стоять. Очень страдает работа от этого, но по-другому не могла. Когда они уже будут по домам, можно будет и собой заниматься, и к работе возвращаться, к личной жизни.

- Каков ваш обычный день?

- Первые полтора месяца самые тяжелые. После всей коммуникации, контактов, вопросов по сбору средств ночью приходилось придумывать, что делать, чтобы это помогло, а не навредило. Я же не умела этого всего делать, приходилось спрашивать, узнавать. С утра планируешь встречи с адвокатами, с родственниками. Родственники не знали друг друга, не знали, зачем нам держаться вместе.

- Было ли недоразумение со стороны родственников?

- Надо было объяснять, зачем поднимать информационную волну. Потому что у некоторых был подход такой: тихонько сидеть, и тогда сына или мужа скоро отпустят. Потом пришло понимание, что если их вместе несправедливо арестовали, то надо добиваться, чтобы всех вместе и отпустили.

- За три месяца, наверное, подружились со всеми родственниками?

- Практически со всеми. Люди проявили себя даже лучше, чем я надеялась. Сейчас у меня много "родственников" появилось тоже. Я думаю, мы будем и дальше общаться с ними.

- Не было попытки на вас нажать, чтобы не занимались этим делом?

- Прямой попытки не было. Были какие-то сигналы, но, может, какая-то публичность спасла.

- Был ли такой момент, когда стало понятно, что всех отпустят?

- Не было такого момента. Даже вчера, когда пятерых отпустили сразу. Я надеюсь, что уже скоро увижу Лозовского, ребята уже по домам, с семьями. Но главное, чтобы эту статья-обвинение сняли.

- Высыпались эти три месяца?

- Я теперь не знаю, что такое отдыхать. Буду просить друзей научить. Не падать практически и отключаться на время, а отдыхать. Удавалось поспать пару часов, иногда на 12 часов от усталости организм отключался. Но чтобы просто отдохнуть — такого не было.

- На здоровье сказалось это дело?

- Многие хронические болячки обострились, но надо будет сейчас с этим разбираться. Прежде всего поддержка людей помогала, когда иногда кто-то может просто плечо тебе подставить. Всякие травки тоже, которые нервы успокаивают.