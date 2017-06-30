Бег в мешках через болото 1 Александр Обухович

30.06.2017, 16:55

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«Белорусская модель» не может работать в нормальных рыночных условиях.

Одна из самых сложных для нашего государства проблем - переход от управления госпредприятиями к управлению принадлежащим государству капиталом. Причем главная «сложность» - частичная потеря госаппаратом возможностей изымать ресурсы из реального сектора по своему усмотрению.

Необходимость такого перехода вызвана главным образом тем, что наша экономика не может быть не рыночной: слишком уж многими нитями мы связаны с другими экономиками. И не только по экспорту-импорту: чисто торговый оборот сегодня в мире мало кого устраивает. Чтобы выйти на чужие рынки, требуются и инвестиции в них, и создание совместных производств, и совместные программы. Все это так или иначе связано с экспортом капитала.

И наш внутренний рынок не может быть полностью закрыт: импорт конкурирует и будет конкурировать с нашей продукцией. И иностранный капитал, пусть и понемногу, в страну входит.

Но для построения рыночной экономики мало нарисовать для хозсубъектов рыночные правила взаимодействия, сформировать внутренний рынок. На рынке должны действовать агенты рынка, не предприятия, а бизнесы, ориентированные не на загрузку своих мощностей и рабочей силы, а на производство и продвижение на рынках своего продукта. Располагающие информацией о возможностях конкурентов и их технической политике. Наличие собственных производственных мощностей не обязательно, а мощности производства по полному циклу - экзотика: аутсорсинг распространен в мире, как и прежде.

В XXI в. средний и крупный бизнес не знает границ и ориентирован на долговременную работу. При надобности легко объединяясь или привлекая другой капитал для решения собственных задач. Во всяком случае, развитие за счет собственных средств даже для крупных корпораций было характерно в 1960-е, и сегодня - исключение из правил. Тем более что ставки по кредитам рекордно низкие. Тем более невозможно замыкание даже среднего бизнеса в границах небольшого государства с узким внутренним рынком: практически невозможно обеспечить его конкурентоспособность.

Проблема в том, что бизнес с госкапиталом и «белорусская модель» несовместимы. Поскольку альфой и омегой нашей «модели» является право госаппарата управлять финансовыми потоками и стратегией развития предприятия. Естественно, в государственных интересах. Однако действительно государственный интерес далеко не всегда очевиден. Во всяком случае, в Беларуси власть брала на потребление социальной сферой и госаппаратом больше доходов экономики, обескровливая реальный сектор. В долгосрочном плане государственным интересам это не соответствовало. И по ряду других направлений имеют место противоречия между госаппаратом и предприятиями реального сектора. Так, госаппарат требовал от предприятий сохранять численность работающих и имеющиеся основные фонды. В результате предприятия бесцельно потратили ресурсы, необходимые им на инвестиции в модернизацию и развитие.

Госаппарат всеми силами пытался сохранить структуру экономики (прежде всего, крупные предприятия и массовое производство), хотя устаревшая структура отторгала современные технику и технологии. Ресурсы государства, потраченные на поддержку этих производств, зачастую использовались неэффективно.

Предприятия заинтересованы в создании собственных сервисно-сбытовых сетей на перспективных рынках. Для госаппарата экспорт капитала за пределы его компетенции крайне нежелателен. За счет поборов с предприятий госаппарат финансировал внебюджетные расходы. Предприятия заинтересованы в максимально дешевом сырье и комплектации. Как правило - импортных. Госаппарат заинтересован в импортозамещении.

Однако набором компетенций, необходимым, чтобы принимать просчитанные решения, наш госаппарат сегодня не располагает. Отсюда - волюнтаризм и просто плохо просчитанные решения, навязываемые госаппаратом экономике.

Именно чрезмерные полномочия (частично - присвоенные явочным порядком) властной вертикали привели к обескровливанию реального сектора и нынешнему кризису, которому не видно конца.

Без формирования на базе имеющегося производственного аппарата полноценных агентов рынка, в максимальной степени независимых от госаппарата, выход экономики страны на траекторию развития невозможен. А это - и структурные реформы, и нормальная система учета и отчетности, и инвестиции в сервисно-сбытовые сети за рубежом, и реформа рынка труда. И властную вертикаль в ходе реформ желательно от этих реформ держать подальше. Тем более что есть вопрос о коррупции. В мире сотни тысяч фирм управляются наемными менеджерами. И случаи разворовывания ими управляемых предприятий - единичны. А у нас директоров в места лишения свободы чуть ли не строем направляют. Так что, наши директора самые вороватые в мире?

Безусловно, нет. Просто система учета и отчетности у них такова, что контроль за расходами управления надежен. А у нас - что сито. Да еще и с вертикалью делись. Сама система провоцирует коррупцию. И сама же ее карает. Странный вид спорта.

И самое плохое, что с такой абсурдной системой управления госаппарат сжился, ничего менять не желает. Да и большой вопрос, сумеют ли те люди, которые прекрасно себя чувствуют в «белорусской модели», работать в нормальных рыночных условиях. Американцы говорят, что «бег в мешках выигрывают не те, кто лучше бегает, а тот, кто лучше бегает в мешках».

Александр Обухович, «БелГазета»