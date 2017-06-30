Виктория Азаренко сыграет с американкой на старте Уимблдона 5 30.06.2017, 17:12

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Виктория Азаренко

Александра Саснович cыграет с победительницей «Ролан Гаррос — 2017».

Экс-первая ракетка мира Виктория Азаренко в первом круге Уимблдонского турнира встретится с американкой Кэтрин Беллис, а лучшая белоруска в текущем рейтинге Женской теннисной ассоциации Александра Саснович сыграет с победительницей «Ролан Гаррос — 2017» Еленой Остапенко из Латвии, пишет tut.by.

Для Виктории Азаренко (687-й номер мирового рейтинга) Уимблдон станет первым турниром «Большого шлема» и вторым вообще после годовой паузы в карьере, вызванной родами.

В тур она вернулась 20 июня на соревнованиях на Мальорке, где провела два матча. В первом поединке в упорной борьбе она одолела японку Раси Одзаки — 6:3, 4:6, 7:6 (9:7). Затем Вика проиграла 19-летней хорватке Ане Конюх — 1:6, 3:6.

Что касается будущей соперницы Азаренко, то 18-летняя Кэтрин Беллис (40 WTA) в прошлом сезоне впервые пробилась в первую сотню теннисисток мира. На недавнем турнире на Мальорке она обыграла, например, испанку Карлу Суарес-Наварро, чешку Кристину Плишкову и в итоге добралась до полуфинала. В начале 2017 года Беллис также была лучше польки Агнешки Радваньской.