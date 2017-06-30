Патриот Мирослав Лозовский: Я очень благодарен всем за поддержку 30.06.2017, 17:28

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Мирослав Лозовский

Фото: «Радыё Свабода»

Политзаключенный рассказал подробности своего освобождения.

После освобождения Мирослава Лозовского забрали в Следственный комитет, где вернули вещи, а затем на служебной машине отвезли домой, пишет «Белсат».

Он рассказал журналистам о своих первых впечатлениях на свободе и планы на ближайшее время.

О своем статусе

Я не должен никуда ходить и отмечаться, но должен быть в пределах досягаемости следственных органов.

О задержании

Ехал на автомобиле, остановили, вытащили, погрузили в другую машину, наручники, шапка – и повезли на обыски. Я не чувствовал за собой никакой вины, потому что как я мог чувствовать, что меня будут брать?

О деле

Я давал подписку, что не буду рассказывать об обстоятельствах, которые касаются уголовного дела. По крайней мере до времени, пока не поговорю с адвокатом, что охватывает эта подписка.

Об обвинении

Сначала была подготовка к массовым беспорядкам, потом переквалифицировали на статью 28.7 – незаконное вооруженное формирование.

Никакого вооруженного формирования мы не делали.

Вполне понятно, что те занятия спортом, которыми мы занимались, не тянут на вооруженное формирование.

Об освобождении

Я не спрашивал, почему сегодня выпустили. Я был очень рад, что меня отпустили.

Об отношении в тюрьме

Адвокату было трудно пробиться ко мне в «американку». Ко мне доходило много писем. Много писем от незнакомых людей. Я очень благодарен всем за поддержку.

Об условиях в тюрьме

В «американке» был в одиночной камере. После в 3-местной камере. На Володарке большие камеры и много людей – 26. Коллектив всегда был большой.

Читал много книжек. В библиотеке КГБ есть, что почитать, я не скучал. Белорусских книг не хватало, несколько книг было. Физкультурой занимались.

О следствии

Меня с никакими материалами не ознакомили, только отдали вещи. Я освобожден под подписку. Обвинение о вооруженном формировании остается.

Освободить освободили, но посмотрим. Надеюсь, когда дело дойдет до суда, там закончится все более-менее оптимистично. Что я могу сказать, когда меня освободили с нар, вернули вещи и поставили сюда. Нечего сказать, надо хотя бы с адвокатом встретиться и узнать, что она думает.

Если были бы не то, чтобы доказательства, а хотя бы была мало-мальская уверенность, что готовились такие действия, я бы здесь не стоял.

О планах

Планы жениться остались. Надо спросить у Светланы, может передумала!

Надо поговорить с директором издательства: если он готов меня видеть в рядах издательства, то почему бы не вернуться.

Мирослав Лозовский до задержания работал помощником директора издательства «Кнігазбор». Был одним из лидеров молодежной патриотической организации «Белый легион», которая действовала в 90-х годах и прекратила существование в 2000 году.