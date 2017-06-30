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Белорус выиграл в покер $676 тысяч

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  • 30.06.2017, 17:39
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Игорь Сойка
Фото: wsop.com

Соревнования проходили в Лас-Вегасе.

Минчанин Игорь Сойка занял второе место в покерном турнире серии WSOP под названием Event #47: $1,500 NLHE Monster Stack. В результате он получил 675 995 долларов призовых, пишет nn.by.

Соревнования проходили 24—28 июня в Лас-Вегасе. Чтобы оказаться за столом, каждый участник должен был выложить вступительный взнос в 1500 долларов. В итоге это сделали 6716 человек. Таким образом, призовой фонд составил более 9 млн долларов.

В финальной раздаче Игорь Сойка сражался с американцем Брайаном Юном. У него на руках оказались туз и восьмерка пик, у оппонента — король и десятка черв. Увы, пришла десятка бубен, и первое место вместе с 1 094 349 долларов досталось Юну.

Игорю Сойке 30 лет. За свою карьеру он выиграл 2 590 020 долларов. В 2014 году он получил на одном из турниров 989 263 доллара призовых.


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