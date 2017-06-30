Россия сделает для Беларуси «братский» спутник 7 30.06.2017, 17:48

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Карикатура: Сергей Елкин

Российская сторона будет отвечать за служебную платформу.

Россия и Беларусь совместно создадут спутник дистанционного зондирования Земли (ДЗЗ), соответствующий меморандум о намерениях был подписан в пятницу в рамках IV форума регионов России и Беларусь генеральным директором госкорпорации «Роскосмос» Игорем Комаровым и председателем президиума Национальной академии наук Беларуси (НАН Беларуси) Владимиром Гусаковым, сообщает в пятницу «Роскосмос», пишет ria.ru.

«Проект будет реализован в рамках соглашения о сотрудничестве России и Беларуси в области исследования и использования космического пространства в мирных целях, подписанного 26 декабря 2012 года», — говорится в сообщении госкорпорации.

Российская сторона будет отвечать за служебную платформу спутника, белорусская — за научную аппаратуру, которую на платформу установят. Вывод спутника на целевую орбиту также обеспечит «Роскосмос».