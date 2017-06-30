Против Марин Ле Пен начато расследование о злоупотреблениях 2 30.06.2017, 18:07

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Марин Ле Пен

Обвинения связаны с оплатой помощников прокремлевского политика из средств Европарламента.

Французские власти объявили о начале официального расследования в отношении лидера крайне правой партии «Национальный фронт» Марин Ле Пен, передает русская служба BBC.

Ее подозревают в злоупотреблении доверием.

Как сообщил адвокат Ле Пен, обвинения связаны с оплатой ее помощников из средств Европарламента. По данным французской прокуратуры, соратники Ле Пен по партии незаконно потратили на эти цели миллионы евро.

Марин Ле Пен была одним из главных кандидатов на пост президента Франции. Она сумела выйти во второй тур, где с большим разрывом проиграла центристу Эммануэлю Макрону.

В феврале прокуратура Франции выдвинула предварительные обвинения против соратника кандидата в президенты страны Марин Ле Пен. По версии следствия, бизнесмен Фредерик Шатийон предоставил партии незаконную ссуду.

Ранее ближайшему помощнику лидера «Национального фронта» Катерин Гризе были предъявлены обвинения в получении денег в рамках другого расследования.

Незадолго до этого в штабе этой ультраправой партии прошел обыск по делу о расходовании средств Европарламента.

Партия отрицает причастность к махинациям, а сама Марин Ле Пен называет обвинения «политическими мотивированными».