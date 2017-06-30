Штрафной удар белоруса попал в подборку, которую посмотрели 10 миллионов 30.06.2017, 18:50

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Артем Концевой

Фото: nv-online.info

Гол-красавец, забитый за МТЗ-РИПО в 2008 году, попал в подборку, составленную на Youtube-канале Saspens.

Гол-красавец, забитый Артемом Концевым за МТЗ-РИПО в 2008 году, попал в подборку штрафных ударов и пенальти, составленную на Youtube-канале Saspens. За неполный год этот топ посмотрело 10 млн человек!

Даже жаль, что парень, который озвучивает ролик, не знает, как правильно произносится название «МТЗ-РИПО», и делает ударение на «и»:

Матч, в котором забил Артем Концевой, проходил 12 октября 2008 года. Минский клуб тогда был в статусе обладателя Кубка Беларуси, а «Сморгонь» (пусть никто не обижается!) в статусе аутсайдера. В результате МТЗ-РИПО одержал победу со счетом 4:0. Гол Концевого (ему ассистировал Денис Сащеко) был первым в игре, передает «Еврорадио».

В то время МТЗ-РИПО был одним из топовых клубов Беларуси. Кроме Концевого, за «трактористов» играли Вячеслав Глеб, Олег Страханович, Максим Бордачев.

Но в 2009 году клуб столкнулся с финансовыми проблемами и был вынужден расстаться с лучшими игроками. В 2010 году команда сменила название на «Партизан», а ее финансирование взяли на себя болельщики. Но это не спасло «красно-белых» от вылета сначала в первую, а потом и во вторую лигу.

В 2014 году «Партизан» был расформирован из-за отсутствия финансирования. А автор феерического гола Артем Концевой сейчас защищает цвета гродненского «Немана».