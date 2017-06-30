Виктор Мороз: «Пока сидел, сын научился говорить» 30.06.2017, 18:59

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Виктор Мороз

Фото: «Радыё Свабода»

Первое интервью политзаключенного по «делу патриотов» после освобождения.

«Радыё Свабода» побеседовало с предпринимателем Виктором Морозом - одним из последних, кто был освобожден по «делу патриотов» 30 июня. Всего за решеткой - сначала в СИЗО КГБ, а затем в СИЗО № 1 МВД - он пробыл 102 дня.

В заключении он много читал, в том числе на языке оригинала: «проглотил» по-английски «Хоббита», взялся за Оруэлла, но не дочитал - грянуло освобождение.

Сетует, что на белорусском языке литературы очень мало. Когда на «Володарке» попросил «Каласы пад сярпом тваім» Владимира Короткевича, охранник принес ... российский перевод. Вообще, из списка в полусотни книг нашлись всего три.

Говорит, что хотел учить итальянский язык, попросил жену передать учебники, но в тюрьме не приняли - сказали, что нельзя.

Когда перевели в СИЗО на Володарского, в камере было всего два человека. «Бывалый» сосед Виктора удивлялся, что ситуация просто необыкновенная - мол, сидим как короли, так как обычно «хаты» перенаселены.

Сравнивать «образ жизни» в изоляторах КГБ и МВД, по словам Виктора, сложно: в первом спал на щите, во втором - на кривых шконках. На «Володарке» душно и сыро, еда хуже, чем в КГБ. Что связывает - мало подвижный образ жизни. Поэтому, чтобы не «застояться», как мог занимался физическими упражнениями.

Высказался Виктор Мороз относительно трудовых перспектив. До сих пор оказывал услуги по управлению компании «Оптима-прайм», но та разорвала контракт вскоре после ареста - государственные клиенты были очень запуганы. Сейчас в поиске новой работы. Говорит, что предложения уже есть и за будущее особо не переживает. А в конце сентября, когда закончится предварительное расследование, собирается куда-нибудь съездить с семьей.

Говорит, что 5 лет вообще был без отдыха, и в результате все «накрылось медным тазом». А это потому, что неправильно расставил приоритеты - семья оказалась на втором месте после работы. «А нужно, чтобы было наоборот, особенно в нашем государстве, когда все может измениться в одну секунду», - делает вывод Виктор Мороз.

Более трех месяцев ждал отца маленький Яромир. Как говорит Виктор, сын повзрослел, научился связно говорить, формулировать мысль - что отца больше всего поразило. Яромир убежден, что папа был в командировке - и подтвердил это на камеру журналистам.

В конце беседы Виктор Мороз поблагодарил всех, кто поддерживал, присылал письма и открытки. Хотя многие были в отчаянии и считали, что финал будет плохим, сам Виктор был убежден в обратном - чего вдруг, когда ни он, ни остальные политзаключенные по «делу патриотов» ни в чем не виноваты?