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Москва приостановила уплату своего взноса в Совет Европы

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  • 30.06.2017, 19:15

С 2014 года российские парламентарии лишены права голоса в парламентской ассамблее.

Россия приостановила уплату своего взноса в Совет Европы за 2017 год, пишет «Немецкая волна».

Эта мера принята «до безусловного восстановления в полном объеме полномочий делегации» России в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), говорится в заявлении российского МИДа. Об этом Сергей Лавров в тот же день уведомил генсека Совета Европы Турбьерна Ягланда в ходе телефонной беседы.

6 июня о блокировании перечисления трети российского взноса в ПАСЕ за текущий год рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин. «Финансирование в течение года идет по этапам, и треть, оставшаяся на конец года, не перечисляется и все. Это почти 11 млн евро», - пояснил Володин. РФ является одним из основных пяти плательщиков Совета Европы, ее взнос составляет около 30 млн евро.

Делегация России в ПАСЕ третий год без права голоса

Россию лишили права голоса в ПАСЕ в 2014 году из-за политики Москвы в отношении Украины. За российскими парламентариями сохранилось лишь право присутствовать и выступать на заседаниях ассамблеи, а также работать в комитетах.

После этого РФ в знак протеста отказалась от участия в сессиях ПАСЕ. В январе глава ПАСЕ Педро Аграмунт заявил, что не рассчитывает на участие российской делегации в работе ассамблеи в 2017 году.


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