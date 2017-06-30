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В Уэльсе ищут выигравшего $1,3 миллион владельца лотерейного билета

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  • 30.06.2017, 19:35

Розыгрыш состоялся еще 3 февраля, но с тех пор никто так и не пришел за выигрышем.

Организаторы лотереи EuroMillions ведут поиски владельца невостребованного выигрыша в размере 1 миллион фунтов (почти 1,3 млн долларов).

Приз выпал на лотерейный билет, приобретенный в графстве Мертир-Тидфил в южном Уэльсе, передает русская служба BBC.

Розыгрыш состоялся еще 3 февраля, но с тех пор никто так и не пришел за выигрышем.

У владельца счастливого билета остается время востребовать миллион фунтов до 2 августа. После этого срока билет будет аннулирован.

"Мы призываем всех еще раз проверить свои старые билеты или поискать, не завалялся ли где-то билет EuroMillions", - сказал Энди Картер, главный советник Национальной лотереи.

"Этот приз может изменить кому-то жизнь и сделать мечты реальностью", - напомнил он.

Если до 2 августа никто не востребует выигрыш, миллион фунтов с начисленными на них процентами будет направлен на проекты, финансируемые Национальной лотереей по всей Британии.


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