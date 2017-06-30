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Николай Статкевич уведомил минские власти об акции 3 июля

  • 30.06.2017, 20:02
Николай Статкевич

Акция Белорусского Национального Конгресса пройдет в центре столицы в День освобождения Минска в 14:00.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич передал в Мингорисполком уведомление о намерении провести акцию 3 июля в 14:00 на Октябрьской площади. Об этом оппозиционный политик написал в «Фейсбуке»:

- В соответствии с правом, гарантированным статьей 35 Конституции Республики Беларусь и подписанными нашей страной международными соглашениями, сообщаю о намерении Белорусского Национального Конгресса присоединиться к празднованию 3 июля государственного праздника - Дня Освобождения, и провести в этот день на Октябрьской площади Минска праздничное собрание. Начало акции - в 14.00.

В Беларуси отсутствует законно избранный парламент и, соответственно, легитимная процедура реализации конституционного права на свободу митингов и демонстраций. Поэтому, в соответствии с принятой в соседних странах практикой, сообщаю о нашем намерении провести 3 июля праздничное собрание за 5 дней до его начала.

Предлагаю выполнить требования Конституции и обеспечить беспрепятственное и безопасное проведение массового мероприятия.


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