Почему в Беларуси отказались от обязательных «честных ценников» с 1 июля? 30.06.2017, 20:16

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Пока что магазинам будут лишь рекомендовать указывать цены товаров за кило или 100 грамм.

В январе 2017 года в некоторых белорусских магазинах появились так называемые «честные ценники», на которых вместе с обычной ценой написано и то, сколько стоит 1 килограмм или 1 литр продукта. Такую меру предложило ввести Министерство антимонопольного регулирования и торговли (МАРТ), чтобы покупателям было легче сравнивать стоимость похожих или даже одних и тех же товаров, пишет kp.by.

Магазины неохотно принялись ставить такие ценники. Оно и понятно: тогда МАРТ только рекомендовал их размещать. Но с 1 июля норма должна была стать обязательной.

Журналисты прошлись по магазинам. Крайний срок уже на носу, но «честных ценников» практически нигде нет. Почему? Оказалось, их обязательное использование в очередной раз перенесли:

- С 1 июля норма должна была переводиться с рекомендательного на обязательный характер, - рассказали в Министерстве антимонопольного регулирования и торговли. - Но чтобы это сделать, нужно внести изменения в правила продажи товаров, которые утверждаются cовмином. Вступление в силу постановления правительства, предусматривающего соответствующую корректировку правил продажи товаров, запланировано после принятия подготовленных в рамках проводимой государством политики по «либерализации условий ведения бизнеса» нормативных правовых актов.

Речь идет о новом пакете проектов о «либерализации бизнеса», разработанном администрацией Лукашенко. Недавно вице-премьер Василий Матюшевский сказал, что все документы, которые касаются бизнеса, могут быть подписаны диктатором в течение месяца. Значит, и ценники с полной стоимостью к концу лета все же могут стать обязательными.

Пока же МАРТ по-прежнему будет лишь рекомендовать магазинам обозначать цену пищевых продуктов за килограмм и литр.

На какие товары не нужны «честные ценники»?

Ценники с полной стоимостью товара за килограмм или литр должны быть в торговых объектах, интернет-магазинах, рекламах, каталогах. Не потребуется писать такие цены на рынках и ярмарках, в киосках и палатках, а также если продажа идет с использованием корзин или через торговые автоматы.

Есть также и ряд товаров, на ценнике которых не нужно указывать цену за кило или литр:

- если вес продукта составляет менее 50 граммов или миллилитров (но для специй и приправ честная цена потребуется!);

- алкогольные, слабоалкогольные напитки;

- табачные изделия;

- товар в определенном наборе (например, набор соусов);

- непищевой товар. То есть шампуни, гели для душа, стиральные порошки и т. д. высчитывать по литрам и килограммам не будут.