В Украине задержали «заблудившихся» российских пограничников 30.06.2017, 20:21

По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений в Крыму.

В Херсонской области Украины задержаны двое российских пограничников, сообщает русская служба BBC со ссылкой на украинскую погранслужбу. Молодые люди без документов причалили к берегу Перекопского залива на лодке и в ходе допроса рассказали, что исполняли роль нарушителей границы на учениях в Крыму, но потерялись, утверждают представители украинского ведомства.

«Сегодня, 30 июня, около 2.30, пограничники Херсонского отряда совместно с военнослужащими ВС Украины, в Херсонской области на берегу Перекопского залива задержали двух неизвестных лиц без документов и обнаружили лодку, на которой последние причалили к берегу», - написал в «Фейсбуке» глава украинской погранслужбы Виктор Назаренко и опубликовал фотографии задержанных.

Перекопский залив отделяет Херсонскую область от полуострова Крым.

По словам Назаренко, во время допроса мужчины заявили, что служат в погранслужбе ФСБ России.

«По их словам, они, якобы, выполняли роль учебных нарушителей границы во время учений, но сбились с маршрута, потеряли ориентировку и таким образом оказались на материковой части Украины», — написал Назаренко.

«В отношении задержанных граждан РФ проводятся определенные законодательством административно-процессуальные действия», — резюмирует Назаренко.

Позднее представитель украинской госпогранслужбы Олег Слободян заявил, что погранслужба ФСБ направила украинским коллегам запрос на предоставление информации о задержанных.

«Формально таким образом они подтвердили, что это их военнослужащие потерялись в Украине», — сказал Слободян.