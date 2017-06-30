Путин находится на грани 7 30.06.2017, 20:53

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Правитель РФ не желает признавать Украину равным партнер по переговорам, так как это будет означать крах всей путинской политики.

Прогноз по выборам в конфликтном районе - это благоглупость, демагогическое заявление с как бы благими намерениями. Что значит выборы? Единственный вопрос: «Выборы под чьим контролем?» Если там сохраняется сегодняшняя ситуация, выборы приведут к тому, что 90% проголосуют за тех самых людей, которые сегодня являются «властью» на Донбассе. Ничего не изменится, пишет Леогнид Радзиховский для «Апострофа».

Если ситуацию будут контролировать не эти люди, то как они уйдут, кто вместо них придет? Это и есть предмет Минских соглашений. Поэтому само по себе слово «выборы» ничего не означает. Интерес не в том, как проводить выборы, а в том, кто контролирует ситуацию на месте. Кто контролирует - того и выборы.

Ценность доклада состоит в том, что наконец полуофициально, но очень влиятельная в России организация, назвала кошку кошкой и сообщила, что дважды два - четыре, а именно - что Украина потеряна. Не прошло и четырех лет, как сделали это сверхважное открытие публично. Договор с Западом о судьбе Украины - абсолютный бред. Сколько ни говори с Западом, ни о чем ты про Украину не договоришься. Единственный способ наладить отношения с Украиной - прямые российско-украинские переговоры, на что РФ никогда не пойдет. По крайней мере, при Путине.

Не пойдет, во-первых, потому, что Россия, несмотря ни на что, продолжает утверждать: «Мы не воюем, мы только со стороны наблюдаем». Это очевидная и бессмысленная ложь, которая никуда не ведет. Во-вторых, для Путина невероятное западло признать сам факт того, что Украина - равный партнер по переговорам и, более того, враждебный партнер. Признание этого факта означает признание краха всей путинской политики в Украине. Признание факта, что вся путинская политика свелась к тому, что он сам своими руками с огромной энергией и огромной силой оттолкнул Украину как можно дальше - завершил дело Бандеры, Мазепы, Петлюры и прочих украинских героев. Путин вполне в это вписывается как важнейшая фигура. Поэтому на прямые переговоры с Украиной Путин никогда не пойдет, а переговоры с Западом о судьбе Украины - чушь. Такая позиция исходит из двух аксиом.

Первая аксиома - Украина не государство, у нее нет политической воли и субъектности: она может быть нашей шестеркой или вашей шестеркой. Если вы, Запад, ее перекупили, то мы с вами, Западом, можем о ней разговаривать. Это фундаментальная ошибка российской дипломатии, политики, российской идеологии. Какая бы Украина не была, но это страна со своей волей и своими желаниями. Ни Запад, ни Юг, ни Россия, никто другой изнасиловать ее не могут. Россия этого признавать не желает, поскольку признание этого факта обрушивает идеологическую конструкцию российской власти.

Вторая аксиома - Запад тоже считает, что Украина не государство, и готов на размен, на сделку. Не готов Запад на сделку, поскольку считает, что Украина - это государство, хотя и не в восторге от Украины. И у Запада нет никакой необходимости о чем бы то ни было договариваться с Россией. Это очередной российский фейк. Запад вполне устраивает нынешняя ситуация - им от нее не тепло и не холодно. Вам, России, плохо - вот вы и идите на уступки, а мы-то зачем? Но это Россия тоже не хочет признать - это признание своего поражения, поражения Путина. Все эти слова Кудрина - болтология ни о чем.