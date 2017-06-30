Андрей Стрижак: Патриотов все еще могут посадить 30.06.2017, 21:23

Андрей Стрижак

Оправдательных приговоров в белорусских судах почти не бывает.

Сегодня днем были освобождены последние два политзаключенных по «делу патриотов». Их обвиняли в «подготовке массовых беспорядков» и «создании незаконного вооруженного формирования», но от первого обвинения отказались, а дело передали из КГБ в Следственный комитет, передает «Радые Свабода».

Но один из создателей кампании помощи репрессированным BY_help, правозащитник и активист независимого профсоюза РЭП Андрей Стрижак считает, что освобождение - это только «косметическая операция»: обвиняемым по-прежнему грозит от трех до семи лет лишения свободы. По его мнению, это сделано, чтобы заявить перед Парламентской ассамблеей ОБСЕ, что в Беларуси нет политзаключенных, и снизить внимание белорусов к этому делу.

«Конечно, люди уже не будут сидеть в СИЗО, они будут находиться дома, с семьями, и это, безусловно, хорошо. Но нужно не забывать, что уголовное дело за организацию «незаконного вооруженного формирования» никуда не делось, - говорит Стрижак. - Было прекращено дело по «подготовке массовых беспорядков», а осталось второе дело, которое на самом деле более опасно, так как там и сроки большие, и сама по себе ситуация со статьей весьма неопределенна.

Люди, которые сейчас вышли, все время остаются под угрозой вернуться обратно в СИЗО, если так захочет следствие, и получить какие-то сроки по этому процессу, когда он дойдет до конца. Наша практика показывает, что оправдательных приговоров в белорусских судах почти не бывает.

Даже если они получат только тот срок, который уже отбыли в СИЗО (сто дней в случае первых задержанных. - Прим), на что я не очень надеюсь, то судимость останется, а она накладывает на человека большие ограничения его гражданских прав».

«Дело патриотов» напоминает «крыс в ведре»

«Это дело от начала до конца политическое, как на мой взгляд. Понятно, что оно появилось в тот момент, когда было нужно. Заявления Лукашенко (о задержании «трех десятков боевиков». – Прим.) были сделаны до того, как было возбуждено это дело.

Я уверен, что дело было вытянуто в этот мир таким же образом, как в свое время Степан Сухоренко, бывший председатель КГБ, рассказывал про «крыс в ведрах». Здесь тот же подход.

Но вопрос теперь немного другой, Беларусь вынуждена быть немного более мягкой, работать не только на восточный вектор, а и на Запад. И встреча Парламентской ассамблеи ОБСЕ, что будет происходить в Минске, также обязывает государство держаться более мягкой позиции.

На самом деле, конечно, это все камуфлированная история. Я думаю, что дело продолжится и что есть большой шанс, что дойдет до суда».