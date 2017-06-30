Названы самые динамически развивающиеся города Европы 3 30.06.2017, 21:38

Эксперты проанализировали более 130 европейских городов.

Международная компания Savills Investment Management назвала самые динамически развивающиеся города Европы.

В рамках исследования Dynamic Cities Index (перевод – nv.ua) эксперты проанализировали более 130 европейских городов по таким критериям как экономика, благополучие жителей, прирост населения, инфраструктура и другие. Для исследования были выбраны все столицы, а также города с населением не менее 250 тысяч человек.

Лидером в 2017 году стал Лондон, набравший 98 баллов из 100 возможных. На втором месте разместился Париж с 80 баллами и замкнул тройку лидеров британский Кембридж – 77 баллов. Среди украинских городов был представлен только Киев. Общий балл столицы – 23, где инфраструктуру оценили всего в 1 балл.

Топ-10 самых динамически развивающихся городов Европы

1. Лондон – 98

2. Париж – 80

3. Кембридж – 77

4. Амстердам – 74

5. Берлин – 73

6. Мюнхен – 72

7. Дублин – 72

8. Стокгольм – 71

9. Эдинбург – 71

10. Цюрих - 71