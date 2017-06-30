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Стало известно, сколько белорусских предприятий находится в «черном списке» РФ

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  • 30.06.2017, 22:17
Леонид Заяц
Фото: vitbichi.by

Ограничения на поставку продуктов питания в Россию продолжают действовать.

На заседании высшего государственного совета «союзного государства»министр сельского хозяйства и продовольствия Беларуси Леонид Заяц возмутился: несмотря на обещания Москвы, продолжают действовать ограничения на поставку продуктов питания в Россию. Сейчас в черном списке - 25 белорусских предприятий, передает «Радыё Свабода».

«На сегодняшний день продолжают действовать ограничения в отношении 2 крупных мясокомбинатов, 4 крупных птицеводческих предприятий и 19 молочных заводов, - перечислил глава аграрного ведомства. - Из них 3 закрыты полностью, 16 - частично».

Леонид Заяц подчеркнул, что белорусской стороне хотелось бы как можно скорее урегулировать ситуацию, решение которой безосновательно затягивается. При этом выразил надежду, что последние переговоры с Россельхознадзором и Министерством сельского хозяйства России все же дают основания говорить о том, что вопросы вскоре будут рассмотрены.


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