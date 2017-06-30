Пришедшая послушать оркестр собака стала звездой Сети 1 30.06.2017, 22:21

Четвероногая любительница классической музыки сумела пробраться на сцену.

Эта собака явно понимает толк в музыке, поэтому она не устояла перед искушением послушать выступление Венского камерного оркестра, состоявшееся в Турции, пишет 120.su.

Бродячее животное пробралось на сцену и на некоторое время застыло в недоумении. Несколько секунд спустя, проникнувшись красотой классической музыки, собака осмотрелась и, предпочтя всему оркестру одного скрипача, спокойно улеглась рядом с его стулом, чтобы дослушать концерт до конца.

Некоторые музыканты, которые не могли во время выступления сдержать улыбки, позже признались, что это был один из лучших комплиментов, которые они получали за свое искусство.