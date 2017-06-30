Дональд Трамп: Терпение в отношении Северной Кореи истекло 1 30.06.2017, 22:51

Дональд Трамп

Лидеры США и Южной Кореи подтвердили намерение совместно противостоять КНДР.

Президент Америки Дональд Трамп заявил, что терпение США в отношении Северной Кореи закончилось. Об этом он сказал после окончания переговоров с президентом Южной Кореи Мун Чжэ Ином в Белом доме, сообщает golos-ameriki.ru.

Трамп отметил, что «эра стратегического терпения» в отношениях с Пхеньяном не дала результатов, и что на ядерную и ракетную программы КНДР должен быть дан «решительный ответ».

В прошлом, Трамп и Мун расходились в оценках того, каким образом оказывать давление на Северную Корею, и подвергали критике различные аспекты оборонного сотрудничества. Однако в пятницу в Вашингтоне два президента выступили единым фронтом.

Деталей о том, каким образом планируется действовать в отношении Северной Кореи было сообщено немного. Мун Чжэ Ин сказал, что требуется использовать и санкции, и диалог; Трамп говорил о необходимости ужесточения давления.

Эта была первая личная встреча миллиардера Дональда Трампа и Мун Чжэ Ина, который до занятия поста президента, был юристом, действовавшим в области зашиты прав человека.