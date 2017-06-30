Мирослав Лозовский: Я не чувствую за собой никакой вины 30.06.2017, 23:09

Политзаключенный уверен, что «те занятия спортом, которые у них были, не тянут на «вооруженное формирование».

Сегодня из СИЗО № 1 в Минске выпустили Мирослава Лозовского, последнего политзаключенного по «делу патриотов» . Его задержали 21 марта, он пробыл в изоляторах больше трех месяцев.

Мирослав Лозовский (справа) вышел из СИЗО № 1 в Минске примерно в 11.00 30 июня. Затем его отвезли в следственный комитет, отдали вещи и примерно в 15.40 привезли домой.

Примерно в 15.40 возле дома в одном из спальных районов Минска Мирослава встретили друзья и журналисты. Сейчас он находится под подпиской о невыезде, пишет tut.by.

— Я не должен ходить отмечаться, я должен быть в пределах досягаемости для следственных органов, — пояснил он, что это значит.

Мирослав сказал, что в первую очередь сейчас собирается дождаться дома свою невесту и обнять ее. При этом планирует на ней жениться, а она в письмах в СИЗО говорила, что согласна выйти за него замуж. При этом он хочет вернуться к своей работе в издательстве «Кнiгазбор», которое занимается распространением белорусской литературы.

Он заметил, что давал подписку о неразглашении сведений по криминальному делу. Поэтому пока не проконсультируется с адвокатом, не знает, что именно может рассказывать журналистам.

Мирослава Лозовского встречали близкие и журналисты.

— Ехал на машине, машину остановили, меня вытащили, погрузили в другую машину, наручники, шапка, повезли, — вспоминает он, как задерживали, и добавляет, что во время этого к нему применяли силу.

— Я не сильно быстро реагировал на их действия, мы не поняли друг друга. Те, кто подбежал первым… На них не было обозначений, они были в маске и в цивильной одежде. Потом, когда я увидел человека в бронежилете с надписью КГБ, все стало понятно.

Мирослав рассказал, что сначала ему предъявили обвинение по ст. 293 УК (Массовые беспорядки), затем переквалифицировали на ст. 287 УК (Создание незаконного вооруженного формирования). Обвинение по последней статье, по его словам, на нем еще остается. Дойдет ли дело до суда, он не знает, но надеется, что все закончится «более-менее оптимистично». Он уверен, что «те занятия спортом, которые у них были, не тянут на вооруженное формирование».

— Могу сказать только то, что никакого незаконного вооруженного формирования мы не создавали. …Я не чувствую за собой никакой вины, даже не мог представить себе, что меня будут брать, — прокомментировал он.

Лозовский рад, что всех патриотов освободили, и считает: если бы была хоть малейшая уверенность, что они готовили какие-то незаконные действия, он бы сейчас не был на свободе.

По поводу условий содержания в СИЗО заметил, что они были «обычные для таких мест».

— В «американке» сначала была одиночная камера, потом маленькие камеры на три-четыре человека. Я сидел в трехместной. А на Володарке — большие камеры и очень много людей — 26. То бишь коллектив всегда был тесный.

Мирослав Лозовский со своим крестным сыном Мирославом.

Он рассказал, что в СИЗО читал книги и занимался физкультурой. А также обратил внимание, что в СИЗО КГБ к нему было тяжело попасть адвокату. При этом ему приходило очень много писем, в том числе и от незнакомых людей, и он благодарен людям, которые поддерживали.