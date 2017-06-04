В Лондоне произошла серия терактов

В Лондоне произошла серия терактов7
- 4.06.2017, 8:10
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Три нападавших застрелены полицейскими.
В столице Великобритании в ночь на воскресенье, 4 июня, произошел целый ряд инцидентов. Сначала фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту, после этого на близлежащем рынке Боро неизвестные, вооруженные ножами, совершили нападение на ресторан, а позднее полиция сообщила об еще одном происшествии в районе Воксхолл. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли, пишет «Немецкая волна».
07.11
Стало известно, что во время теракта был тяжело ранен служащий полиции, который, услышав крики о помощи, прибыл на место преступления. Один из нападавших ударил его ножом в лицо и в ногу. Как сообщило агентство PA, в настоящее время жизнь полицейского находится вне опасности.
06.28
На участниках теракта на Лондонском мосту были надеты муляжи поясов шахидов, заявили в полиции.
London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX— James Yates (@Yatesy17) 3 июня 2017 г.
06.25
В лондонские больницы доставлены более 30 пострадавших, сообщили в городской службе скорой помощи.
06.20
По словам Марка Роули, в ближайшие дни в британской столице будут задействованы дополнительные полицейские силы.
06.00
Полиция впервые огласила число жертв - по ее данным на настоящий момент, в результате теракта погибли шесть человек. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов застрелили трех нападавших, говорится в заявлении главы отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марка Роули.
05.30
Американская поп-певица Ариана Гранде выразила поддержку британцам в связи с терактом Лондоне. "Молюсь за Лондон", - написала в Twitter исполнительница, на концерте которой в Манчестере 22 мая произошел взрыв, повлекший гибель 22 человек.
05.05
По информации британского телеканала Sky News, две полицейские лодки патрулируют Темзу в поиске возможных жертв теракта на Лондонском мосту.
05.00
Из соображений безопасности в Лондоне в ночь на 4 июня закрыты три больницы. Отель, расположенный поблизости с Лондонским мостом, находится под охраной полиции, передает BBC.
04.45
Лондонская служба скорой помощи обнародовала первые официальные сведения о пострадавших. В шесть больниц города поступили по меньшей мере 20 раненых в результате наезда фургона на Лондонском мосту. Еще нескольким людям с менее серьезными повреждениями была оказана помощь на месте, отмечается в заявлении медицинской службы.
3 attacks in these 3 locations. Stay safe. Stay hidden or if you can. Run. #London#LondonBridge #Boroughmarket #Vauxhall pic.twitter.com/B41M65D9Oa— Mirza Bico (@mirzabico) 3 июня 2017 г.
04.20
Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим и их близким, добавив: "Перед лицом этой новой трагедии Франция больше, чем когда-либо на стороне Великобритании".
03.40
Мэр Лондона Садик Хан выступил с заявлением, в котором решительно осудил "предумышленное и подлое нападение на мирных лондонцев и гостей города".
03.30
Американский президент Дональд Трамп выразил поддержку Великобритании. "США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!", - написал он в Twitter.
03.10
По словам очевидцев, после того, как белый фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, из него выскочили три человека и напали на прохожих с ножами, передает BBC. Они побежали в направлении Саутваркского собора.
02.55
Полиция объявила инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро террористическими атаками.
Man believed to be one of the terrorists has been pictured lying outside the Wheatsheaf pub in #BoroughMarket https://t.co/5ZyL0SrxiR pic.twitter.com/zdWl7ZQzCZ— The Sun (@TheSun) 4 июня 2017 г.
02.54
Полиция заявила, что операция в Воксхолле не связана с наездом на Лондонском мосту и на рынке Боро.
02.45
Тереза Мэй заявила, что происшествия в британской столице "рассматриваются как потенциальный акт терроризма".
02.35
Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на утро воскресенья, 4 мая, кризисное заседание комитета по безопасности при правительстве Великобритании.
02.14
Станции метро "Воксхолл" и "Банк" снова работают.
02.01
В районе рынка Боро неподалеку от Лондонского моста трое неизвестных, вооруженные ножами, совершили нападение на ресторан, ранив официантку и еще одного человека, передает телеканал CNN, ссылаясь на очевидца.
Прибывший на место наряд полиции применил огнестрельное оружие.
01.57
Полиция рекомендует в случае экстренной ситуации действовать по схеме "беги, спрячься, звони".
01.52
По данным медиакомпании BBC, ссылающейся на полицию, в результате нападения имеются жертвы.
01.50
Станции метро "Лондонский мост", "Боро", "Банк" и "Воксхолл" закрыты.
01.45
Полиция Лондона сообщила, что проводит операцию в третьем месте - в районе Воксхолл на юге столицы Великобритании.
01.36
Согласно информации BBC, полиция разыскивает трех подозреваемых, которые могут быть вооружены.
01.20
Полиция проводит операцию на рынке Боро неподалеку от Лондонского моста. Сообщается о звуках выстрелов.
0.30
Оператор общественного транспорта Лондона Transport for London сообщил о "серьезном инциденте" на Лондонском мосту. Фургон совершил наезд на пешеходов. Движение на мосту перекрыто в обоих направлениях, пострадавшим оказывают помощь.