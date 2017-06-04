В Лондоне произошла серия терактов 7 4.06.2017, 8:10

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Фото: reuters

Три нападавших застрелены полицейскими.

В столице Великобритании в ночь на воскресенье, 4 июня, произошел целый ряд инцидентов. Сначала фургон наехал на прохожих на Лондонском мосту, после этого на близлежащем рынке Боро неизвестные, вооруженные ножами, совершили нападение на ресторан, а позднее полиция сообщила об еще одном происшествии в районе Воксхолл. По неподтвержденным данным, несколько человек погибли, пишет «Немецкая волна».

07.11

Стало известно, что во время теракта был тяжело ранен служащий полиции, который, услышав крики о помощи, прибыл на место преступления. Один из нападавших ударил его ножом в лицо и в ногу. Как сообщило агентство PA, в настоящее время жизнь полицейского находится вне опасности.

06.28

На участниках теракта на Лондонском мосту были надеты муляжи поясов шахидов, заявили в полиции.

London bridge bar now. Police everywhere pic.twitter.com/0gWH9jhgdX — James Yates (@Yatesy17) 3 июня 2017 г.

06.25

В лондонские больницы доставлены более 30 пострадавших, сообщили в городской службе скорой помощи.

Фото: reuters

06.20

По словам Марка Роули, в ближайшие дни в британской столице будут задействованы дополнительные полицейские силы.

06.00

Полиция впервые огласила число жертв - по ее данным на настоящий момент, в результате теракта погибли шесть человек. Помимо этого, сотрудники правоохранительных органов застрелили трех нападавших, говорится в заявлении главы отдела Скотланд-Ярда по борьбе с терроризмом Марка Роули.

05.30

Американская поп-певица Ариана Гранде выразила поддержку британцам в связи с терактом Лондоне. "Молюсь за Лондон", - написала в Twitter исполнительница, на концерте которой в Манчестере 22 мая произошел взрыв, повлекший гибель 22 человек.

05.05

По информации британского телеканала Sky News, две полицейские лодки патрулируют Темзу в поиске возможных жертв теракта на Лондонском мосту.

05.00

Из соображений безопасности в Лондоне в ночь на 4 июня закрыты три больницы. Отель, расположенный поблизости с Лондонским мостом, находится под охраной полиции, передает BBC.

04.45

Лондонская служба скорой помощи обнародовала первые официальные сведения о пострадавших. В шесть больниц города поступили по меньшей мере 20 раненых в результате наезда фургона на Лондонском мосту. Еще нескольким людям с менее серьезными повреждениями была оказана помощь на месте, отмечается в заявлении медицинской службы.

04.20

Президент Франции Эмманюэль Макрон выразил соболезнования пострадавшим и их близким, добавив: "Перед лицом этой новой трагедии Франция больше, чем когда-либо на стороне Великобритании".

03.40

Мэр Лондона Садик Хан выступил с заявлением, в котором решительно осудил "предумышленное и подлое нападение на мирных лондонцев и гостей города".

03.30

Американский президент Дональд Трамп выразил поддержку Великобритании. "США сделают все возможное, чтобы помочь Лондону и Соединенному королевству. Мы с вами! Храни вас Господь!", - написал он в Twitter.

03.10

По словам очевидцев, после того, как белый фургон наехал на пешеходов на Лондонском мосту, из него выскочили три человека и напали на прохожих с ножами, передает BBC. Они побежали в направлении Саутваркского собора.

02.55

Полиция объявила инциденты на Лондонском мосту и на рынке Боро террористическими атаками.

Man believed to be one of the terrorists has been pictured lying outside the Wheatsheaf pub in #BoroughMarket https://t.co/5ZyL0SrxiR pic.twitter.com/zdWl7ZQzCZ — The Sun (@TheSun) 4 июня 2017 г.

02.54

Полиция заявила, что операция в Воксхолле не связана с наездом на Лондонском мосту и на рынке Боро.

02.45

Тереза Мэй заявила, что происшествия в британской столице "рассматриваются как потенциальный акт терроризма".

02.35

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй назначила на утро воскресенья, 4 мая, кризисное заседание комитета по безопасности при правительстве Великобритании.

02.14

Станции метро "Воксхолл" и "Банк" снова работают.

02.01

В районе рынка Боро неподалеку от Лондонского моста трое неизвестных, вооруженные ножами, совершили нападение на ресторан, ранив официантку и еще одного человека, передает телеканал CNN, ссылаясь на очевидца.

Прибывший на место наряд полиции применил огнестрельное оружие.

01.57

Полиция рекомендует в случае экстренной ситуации действовать по схеме "беги, спрячься, звони".

01.52

По данным медиакомпании BBC, ссылающейся на полицию, в результате нападения имеются жертвы.

01.50

Станции метро "Лондонский мост", "Боро", "Банк" и "Воксхолл" закрыты.

01.45

Полиция Лондона сообщила, что проводит операцию в третьем месте - в районе Воксхолл на юге столицы Великобритании.

01.36

Согласно информации BBC, полиция разыскивает трех подозреваемых, которые могут быть вооружены.

01.20

Полиция проводит операцию на рынке Боро неподалеку от Лондонского моста. Сообщается о звуках выстрелов.

0.30

Оператор общественного транспорта Лондона Transport for London сообщил о "серьезном инциденте" на Лондонском мосту. Фургон совершил наезд на пешеходов. Движение на мосту перекрыто в обоих направлениях, пострадавшим оказывают помощь.