Мадридский «Реал» выиграл Лигу чемпионов в 12-й раз 4.06.2017, 8:17

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Испанская команда обыграла туринский «Ювентус» со счетом 4:1.

«Реал» стал первым клубом с 1990 года, выигравшим Лигу чемпионов два года подряд (до этого турнир назывался «Кубок европейских чемпионов»), передает русская служба BBC.

Первый гол в матче на 20-й минуте игры забил игрок «Реала» Криштиану Роналду. Ответный мяч ударом через себя на 27-й минуте забил форвард «Ювентуса» Марио Манджукич.

Во втором тайме «Реал» вышел вперед. Футболисты испанского клуба забили два гола за 4 минуты. Это сделали Каземиро и снова Роналдо.

После этого на 84-й минуте матча с поля был удален игрок «Ювентуса» Хуан Куадрадо. Точку в матче в добавленное время поставил игрок «Реала» Марко Асенсио, сделавший счет 4:1.

«Реал» и «Ювентус» уже встречались в финале Лиги чемпионов в 1998-м году и тогда с минимальным счетом победили мадридцы. Интересно, что за «Ювентус» тогда выходил на поле нынешний главный тренер «Реала» Зинедин Зидан.

Предыдущим обладателем кубка европейских чемпионов также являлся мадридский «Реал». В 2016 году он обыграл в финале турнира другой клуб из столицы Испании, «Атлетико».

Туринский «Ювентус» последний раз играл в финале Лиги Чемпионов в 2015 году и уступил тогда испанской «Барселоне».