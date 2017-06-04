Лукашенко решил приторговывать марафетом 25 4.06.2017, 8:27

11,755

Карикатура: cartoon.kulichki.ru

Для этого будет «модернизироваться» пятое колесо в телеге.

Об этом, оценивая объявленную в Беларуси «модернизацию» Новополоцкого и Мозырского НПЗ, в интервью Charter97.org рассказал руководитель аналитического центра «Стратегия», экономист Леонид Заико.

- 1 мая на совещании по вопросам нефтепереработки Лукашенко заявил, что отрасль стала убыточной, после чего было принято решение о модернизации двух НПЗ за $1,2 миллиарда. Как вы оцениваете это решение властей и откуда они возьмут столько денег?

- История в очередной раз показывает стратегическое «совершенство» белорусского взгляда на экономику. Эти два НПЗ – Новополоцкий и Мозырский – предприятия, которые служили чисто военным целям. Они современной Беларуси не нужны. Это пятое колесо в телеге. Беларуси достаточно семи миллионов тонн нефти в год, чтобы все ездили на машинах.

А эти НПЗ строились для того, чтобы снабжать топливом победоносную советскую армию, которая должна была входить в Париж, в Мадрид или преодолевать Ла-Манш. Для внутренних целей Беларуси эти предприятия не нужны.

Надо думать, что «модернизировать» их будут исключительно в интересах правительственной номенклатуры. Наверху решили, как говорили после Октябрьской революции, приторговывать марафетом. Белорусские НПЗ – это лоббистские, номенклатурные предприятия. Они обслуживают интересы только тех во власти, кто сидит «на нефти».

В Беларуси были проекты альтернативных НПЗ размером с трехкомнатную квартиру. Можно было пойти по более рациональному пути и создать такие, более современные, предприятия, а не вкладывать деньги в эти огромные НПЗ. Но власть решила идти по пути больших вложений. При этом, кому продавать продукции НПЗ – они пока еще и не знают. Как обычно: проведут «модернизацию», а потом будут сидеть и считать убытки.

Поэтому решение вложить 1,2 миллиарда в НПЗ – абсолютно неправильное. Если это личные деньги Лукашенко или Андрея Кобякова – пожалуйста, я не против. Но в этом почему-то есть очень сильные сомнения.

Вообще-то предприятия считаются у нас общенародной собственностью. Поэтому могли бы деньги собрать по-другому: создать акционерное общество, продавать акции. Многие купили бы акции нефтепереработки. Во всем мире эта отрасль дает 29% прибыли. У нас она в 2000-х годах давала всего лишь 3% - как у молочной промышленности.

Это надо еще добиться таких «показателей»! Надо быть просто «гениальным» человеком, чтобы при мировой норме в 29% прибыли обрушить ее на 3% ! За это надо прямо сразу давать Шнобелевскую премию.

Когда Лукашенко говорит, что нефтепереработка стала убыточной, я отвечу: надо просто разогнать этих номенклатурных «прилипал» и отдать ее в частные руки. И она резко станет прибыльной!

Но вместо этого власти хотят повысить цену на бензин. И повышают. Причем делают это таким юмористическим способом, добавляя по одной копейке за литр. Это еще одно проявление их замечательного экономического «таланта».

Поэтому можно сразу сказать: «модернизация» НПЗ – тупиковое направление. Решения было принято изначально неверное. Деньги на это – больше миллиарда долларов – пойдут из бюджета.

На месте властей я бы просто прекратил эту затею и продал эти заводы тому, у кого достаточно денег.

- Но власти вряд ли поступят настолько рационально… Какими могут быть последствия «модернизации» для простых граждан? Цены на бензин вырастут еще больше?

- В Беларуси совершенно непредсказуемая экономика и абсолютно иной принцип ценообразования, чем во всем цивилизованном мире. С экономикой у нас вытворяются совершенно неприличные вещи.

Цена на бензин в Беларуси, если следовать экономическим законам, должна быть адекватна российской.

Что может спровоцировать их рост – это неважно, пока на бензин есть регулируемый властями акциз. Я могу сказать властям как экономист: уберите акцизы и НДС на бензин. И цены станут в разы ниже.

Акциз может быть на бриллианты, на меха, на алкоголь, на табак. Откуда акциз на бензин? Это же не роскошь, а средство для ежедневного передвижения.

Там наверху просто надо поставить всех по стойке «смирно» и заставить убрать все эти глупости, которые не имеют к экономической науке никакого отношения.