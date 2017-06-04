Невыносимый Версаль 4 Дмитрий Кулеба, «Новое время»

4.06.2017, 8:48

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Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон публично отвесил главе РФ дипломатическую пощечину. Путин стерпел, но что будет дальше?

«Пришел час, когда нужно вынести невыносимое», — сказал император Хирохито, объявляя о капитуляции Японии во Второй мировой войне. Президент России Владимир Путин пока далек от подобного решения, но вынести невыносимое ему уже довелось. И случилось это в Версале, красота которого была оценена им по достоинству, но в результате оказалась нестерпимой.

Путин в несвойственном ему стиле помчался в Париж. И правильно сделал: пора было спасать отношения с Францией после провала собственной ставки на выборах президента этой страны. Сам факт такого стремительного визита говорит о том, что гость был уверен в успехе своего дела. Ведь это же не кто‑то там, а не чужая русской душе Франция.

Но что‑то пошло не так, когда французский президент Эммануэль Макрон в Версале публично отвесил главе РФ дипломатическую пощечину. Его слова о готовности решительно отвечать на использование химического оружия в Сирии, усиливать санкции в случае эскалации Москвой ее агрессии в Украине, а также маркировка двух российских государственных СМИ как “органов лживой пропаганды” ударили больно. Путин стерпел. Ради самой встречи и возможности завязать диалог. А стерпев, отправился в русскую церковь в Париже ставить свечку.

Думаю, что и во время разговора с Макроном за закрытыми дверьми Путину тоже пришлось несладко. Он явно столкнулся с человеком, готовым называть вещи своими именами. Редкое качество для европейского политика.

Наивно полагать, будто молодой лидер просто сорвался в отместку за попытку России помешать его победе. Нет, не сорвался. Он очертил внешнеполитический стиль Франции Макрона: не плыть по течению и не плыть против течения, а формировать течение. Макрон осознает ответственность за судьбу Европы и интересы Франции, делает упор на франко-немецкий альянс, демонстрирует решительность в высказываниях и действиях, готов к просчитанным переходам от жесткости к компромиссам и обратно.

Таковы первые впечатления. Дальше, как говорят в Одессе, «будем посмотреть». Жизнь всегда вносит свои коррективы в первоначальные планы и подходы. Но уже очевидно, что Макрон, которого мы увидели в Брюсселе и позднее в Версале, пришелся Евросоюзу как нельзя кстати на фоне намечающегося ухода из Европы президента США Дональда Трампа и процесса выхода Великобритании из ЕС. Такой Макрон так же хорош для Старого Света, как плох для России.

Международная стратегия Москвы переживает не самые лучшие времена. Трамп скован обвинениями в симпатиях к России, о «большой сделке» уже даже не пишут в газетах. У него есть фундаментальные разногласия с Евросоюзом, но он един с ним в предельно жестких оценках российской агрессии против Украины. И последнее заявление стран G7 (в народе — Большая семерка) тому подтверждение.

ЕС осознал, что трансатлантическое партнерство не вечно под луной и нужно учиться самому себя защищать. В том числе от Brexit, популизма, авторитарных тенденций в регионе, российских кибератак и фейков. Эти вызовы мобилизуют страны ЕС, заставляют их искать новые возможности в мире и держаться вместе, когда Россия прилагает так много усилий, чтобы они были порознь.

Крайние правые и левые в Евросоюзе освоили кучу русских денег, но так и не дали результат. Кстати, победа Макрона во Франции — это еще и крупное поражение крайних правых в ЕС. Крупное, но не окончательное.

На Балканах у Москвы провал в Черногории, на Ближнем Востоке — беспросветный туннель возни без ярких побед.

И самое печальное: Украина все никак не развалится, а Европейский cоюз все никак ее не бросит. Даже наоборот — дает безвизовый режим и делает все для того, чтобы ассоциация с ЕС стала полноценной реальностью. А президент Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер, незамеченный ранее в излишнем оптимизме насчет европейских перспектив нашей страны, вообще официально заявляет, что «будущее Украины — это Европа».

Путин уже привыкает выносить невыносимое. Все менее отчетливым становится образ его тотальной победы. Но он пока ни в коем случае не готов признать поражение. Есть еще порох в пороховницах и валюта в закромах, а значит, впереди еще много крутых поворотов и борьбы. В том числе за всуе упомянутую Путиным Анну Ярославну «Русскую». На самом деле этот эпизод больше чем понимание им истории. Прежде всего он о понимании Путиным будущего, которое мы обязаны не допустить, потому что в нем нет свободной Украины. А для этого нам необходимо продолжать реформироваться, чтобы становиться сильнее, и быть решительными в защите себя и своего выбора.

Дмитрий Кулеба, «Новое время»