Очередной скандал в Кричевском РОВД? 12 4.06.2017, 8:58

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Прокуратура возбудила уголовное дело в отношении одного из оперативных сотрудников Кричевского РОВД.

Согласно информации «Магілёўскага рэгіёна», полученной из источника, близкого к УВД Могилевского облисполкома, на днях прокуратура возбудила уголовное дело в отношении одного из оперативных сотрудников Кричевского РОВД.

Уголовное дело возбуждено по статье 426 Уголовного кодекса Республики Беларусь (Превышение власти или служебных полномочий). Кричевский опер будто бы умышленное совершил действие, явно выходящих за пределы прав и полномочий, предоставленных ему по службе. Проще говоря, оперативный сотрудник подозревается в том, что он избил человека и даже нанес ему телесные повреждения.

Информацию о новом скандальном происшествии в среде кричевских правоохранителей подтвердили несколько источников, близких к Кричевскому РОВД. Была даже озвучена фамилия потенциального правонарушителя. Также источники сообщили, что против этого оперативного сотрудника Кричевского РОВД несколько лет назад уже выдвигалось обвинение по статье 426 УК Республики Беларусь.

В то же время журналистам пока не удалось получить подтверждения о новом скандальном происшествии в Кричевском РОВД из официальных источников.

Напомним, что в феврале этого года 11 кричевских милиционеров написали обращение на имя министра внутренних дел Игоря Шуневича, в котором жаловались на негативную ситуацию, сложившуюся в Кричевском РОВД, что, по их словам, «связано с многочисленными злоупотреблениями руководством Кричевского РОВД».