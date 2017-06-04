10 правил здорового питания, которые помогут быстро похудеть 4.06.2017, 9:14

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Многие задаются вопросом, как похудеть быстро и эффективно, если на дворе уже считай лето, а скоро и пора отпусков.

А фигура, даже не смотря на занятия спортом, лучше не стала. Ответ очень прост - для красивой фигуры нужно еще и правильно питаться.

Секретами, как быстро убрать живот и бока делится тренер Rocky Road Gym Георгий Малтабар, пишет healthyliving.com.ua.

10 правил разумного похудения

1) Простая еда

Чем меньше в блюде ингредиентов - тем лучше. Еда должна быть максимально простой. Например — мясо с овощами, рыба с овощами, только фрукты или только молочные продукты. Также лучше есть отварную или печеную пищу.

2) Если алкоголь, то крепкий

Куда же без спиртного. Если собираетесь пригубить - лучше выбрать крепкое спиртное - водку, текилу, ром, виски. В них выходит меньше калорий.

Человек может выпить 300 - 700 мл за вечер; 100 мл вина содержат в среднем 80 - 90 калорий, значит, 700 мл - приблизительно 600 калорий. Пиво содержит 40 - 60 калорий на 100 мл. Но человек может выпить очень много пива. А одна бутылка содержат 200 - 300 калорий - и все это углеводы. Водка, виски, текила, ром по калорийности схожи с вином, но их так много не выпить.

3) Много воды

Нет, не стоит выпивать по 3 литра в день. Важно уметь слушать организм. Если вы пьете мало жидкости, то начните понемногу увеличивать ее количество. Много воды поступает из фруктов и овощей. Именно в них содержится ценная влага. Лучше есть больше сезонных фруктов, ягод, овощей, зелени.

4) Не стоит налегать на супы

Супы разжижают желудочный сок, а термическая обработка уничтожает полезные вещества и микроэлементы. Если вы не можете обойтись без горячего, старайтесь его есть отдельно от другой пищи.

5) Читайте этикетки продуктов

Фруктоза якобы менее калорийная, чем сахар. Однако, это не так. Она представляет собой лишь другой вид сахара и содержит почти столько же калорий. Также богат углеводами горький шоколад - его лучше употреблять минимум.

Чтобы ограничить калории - внимательной изучайте на этикетках энергетическую ценность продукта и количество углеводов в нем.

6) Избегайте свежевыжатых соков

Без клетчатки сахар из такого сока быстрее всасывается, что способствует резкому выбрасыванию инсулина в кровь. А это дополнительная нагрузка на поджелудочную железу. Лучше съесть фрукт целиком или сделать смузи.

7) Избегайте резкого изменения рациона

Если вы привыкли много и обильно есть, то нельзя резко переходить на вегетарианство, сыроедение или веганство. Да, временный отказ от мяса, молочных продуктов или голодание положительно сказываются на состоянии организма. Но длительные диеты могут привести к обратному эффекту. По этому поводу лучше проконсультироваться с врачом.

8) Помните основные правила питания

Углеводы нужно есть в первой половине дня, белок - в течение всего дня; количество полученных калорий должно быть меньше количества потраченных; постарайтесь снизить количество или вовсе убрать из рациона соки, сладкую и газированную воду, пейте меньше алкоголя и больше обычной воды. Допустимы полезные травяные чаи, а также зеленый/черный чай и кофе в умеренном количестве; готовьте пищу на пару, огне, варите или запекайте. Не ешьте жаренные на масле продукты; избегайте потребления быстрых углеводов: мучных изделий, конфет, шоколада.

9) Больше белка

При активном образе жизни нужно много белка. Его много в мясе, рыбе, яйцах, молочных продуктах. Именно белок отвечает за строение мышц. Иногда можно прибегать к помощи спортивного питания и добавок. Это помогает получить в полном объеме питательные вещества.

10) Читмилы

Если вы правильно питаете, а тут вдруг непреодолимо захотелось вредного - то почему бы и нет. Так вы сохраните позитивное эмоциональное состояние и не будете срываться при любой возможности.