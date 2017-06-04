В Сети появилось фото возможного участника теракта в Лондоне 4.06.2017, 9:20

2,700

Фото: An Tal

Вечером в субботу несколько человек погибли в результате серии нападений в столице Англии.

Один из пользователей социальных сетей опубликовал фото лежащего на тротуаре мужчины, к телу которого примотаны какие-то предметы, передает русская служба BBC.

Ранее газета Sun сообщила о том, что двое нападавших убиты. Официального подтверждения этой информации нет.

Вечером в субботу несколько человек погибли в результате серии нападений в Лондоне. Полиция не называет количество жертв, газета Sun неофициально сообщает, что их может быть семеро. Полиция ведет розыск троих подозреваемых.

Фото: Gabriele Sciotto

Первый инцидент произошел на Лондонском мосту. Фургон на скорости около 80 км/ч врезался в толпу пешеходов. Как минимум один человек погиб, еще пять-шесть пострадали. По некоторым данным, машина покинула место происшествия.

В районе "Боро маркет", где много пабов и ресторанов, полицейские применили оружие после того, как получили сообщения о ножевых атаках. О том, что прохожих и отдыхающих атаковали неизвестные с ножами, сообщают многочисленные очевидцы.

Полиция Лондона квалифицировала два инцидента, случившиеся в городе в субботу вечером на Лондонском мосту и в находящемся рядом районе "Боро Маркет", как теракты.