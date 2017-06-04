Стало известно, что власти хотят сделать с зелеными зонами Минска 2 4.06.2017, 9:33

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Чиновники планируют уменьшить санитарно-защитные зоны разных предприятий.

В столице может стать больше озелененных территорий и площадок для строительства жилья. Для этого собираются уменьшить санитарно-защитные зоны разных предприятий, пишет citydog.by.

Судя по «Схеме оптимизации размеров санитарно-защитных зон», специалисты «Минскградо» предложили вернуть городу 2882 гектара, где сейчас расположены склады, базы разных предприятий, хозпостройки воинских частей – все это нужно будет вынести из Минска.

По словам авторов проекта, застроить жилыми домами они предлагают только 213 гектаров из почти 3 тысяч. А вот 1270 гектаров потенциально могут стать ландшафтно-рекреационными зонами.

Фото: citydog.by

На схеме фиолетовым цветом обозначены территории производственных зон и красными точками – места, где потенциально можно строить жилье.

«У нас есть высвобождаемые территории в общественных и ландшафтно-рекреационных зонах. На озелененных территориях строительство не предлагается, – рассказала разработчица проекта из «Минскградо» Елена Пак. — Вообще, по функциональному составу из 2882 выводимых из санитарно-защитных зон гектаров 1270 га – это ландшафтно-рекреационные территории, 731 га – прочие земли (места прохождения инженерных сетей, санитарные разрывы от магистралей и железной дороги и прочее), где строительство запрещено, 476 – жилые и 406 – общественные территории».