Пионер Вася и мечта Лукашенко 25 Светлана Метелкина, «Салідарнасць»

4.06.2017, 8:08

3,727

Рассказ Лукашенко о своей детской мечте напомнил мне одну историю из школьного прошлого.

— Скажу искренне и честно: у меня было единственное желание, — поскольку я жил не в лучшем селе, видел страдания этих людей, видел недостатки, видел, как они жили, — у меня было жуткое желание взять какую-то территорию, хозяйство, и этим людям сделать что-то хорошее, — поделился своими детскими мечтами на встрече с учащимися белорусский диктатор.

В этой связи мне вспомнилась одна история из детства. Училась я тогда в музыкальной школе, и был у нас в классе мальчик. Вася являл собой самого обычного пионера. В целом он неплохо учился и, как и я, играл на фортепиано. Но была у Васи особенность: он абсолютно не имел слуха. Причем настолько, что научить его правильно интонировать не мог ни один педагог.

В первые годы учебы на такую «пикантную» особенность Васи мало кто сильно обращал внимание. Мы все были не Паваротти и частенько мазали мимо нот, исполняя вокальные партии. Но со временем наш разрыв с Васей стал настолько очевиден, что педагоги просто пускали слезу, слушая трели юного антипода Робертино Лоретти.

Выгнать Васю из музыкальной школы было бы неправильным. Он усердно занимался на инструменте, успешно сдавал экзамены и зачеты по специальности и в целом был хорошим и старательным мальчиком. Но стоило Васе открыть рот — и вокруг вяло все живое. А поскольку издавал звуки Василий не на пьяной вечеринке, а в месте концентрации людей с обостренным музыкальным слухом, эта его «изюминка» не могла не остаться незамеченной.

Отмечу, что в школе помимо непосредственно игры на инструменте есть еще масса предметов, в которых без пения никак не обойтись — сольфеджио, вокал, хор. Ну и, конечно, многочисленные отчетно-показательные концерты. Не петь было нельзя. И хоть педагоги старались как можно реже вызывать Василия исполнять что-то соло, нам все равно приходилось слушать его не имевшие ни одной общей ноты с исходным материалом раскатистые напевы (а голос у Васи был очень громкий). Думаю, каждый раз, при звуках Васиного пения где-то в предсмертных муках корчилась муза Евтерпа.

Но самое ужасное во всей этой истории, что сам Вася даже не замечал этой своей особенности. И более того, мечтал стать известным оперным певцом и нести радость людям своим пением. Наш порыв закрыть руками уши во время исполнения им очередного вокализа он трактовал мощью своего голоса или происками завистников, а в растерянных улыбках учителей видел исключительно радость за его успехи. Что неудивительно: для того, чтобы понять, что ты поешь фальшиво, надо обладать хоть малой толикой музыкального слуха, а его у Васи категорически не было.

Родители также не способствовали развитию у сына адекватной самооценки — то ли в силу великой любви, то ли в силу собственных способностей, возможно, переданных Васе по наследству. Будучи людьми, далекими от музыки, они настойчиво старались продемонстрировать окружающим вокальный талант их чада, мучая случайных слушателей Васиным пением, больше похожим на звуки, издаваемые индийскими павлинами во время брачных игр.

К счастью для человечества Вася не смог осуществить свою детскую мечту и так и не стал певцом. То ли кто-то очень авторитетный открыл «страшную тайну» его вокальных способностей, то ли он сам, наконец, осознал степень своего таланта, но в старших классах Вася подтянул физику и после школы поступил в радиотехнический институт. Сейчас Василий Андреевич возглавляет один из научных центров и считается грамотным и талантливым руководителем. О его певческих успехах история умалчивает.

Я это к чему все рассказываю? К тому, что не обязательно осуществлять свою детскую мечту. Особенно, если способностей к этому у тебя нет, а окружающие так и не становятся счастливее от твоих бездарных усилий.

Светлана Метелкина, «Салідарнасць»