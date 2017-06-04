закрыть
4 июня 2017, воскресенье, 14:27
PDA-версия Прислать новость архив новостей
be ru en

Сергей Кунцевич: Если правда за нами, мы способны на многое

2
  • 4.06.2017, 9:54
  • 3,465
Фото: svaboda.org

Правда должна придавать силы белорусам.

Об этом активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич написал в «Фейсбуке».

«Даже если человек из себя ничего не представляет, он способен на очень многое.

Если правда за вами, бояться не нужно. Пусть правда придает вам силы.

Жыве Беларусь!», - написал активист.

Как сообщал сайт Charter97.org, Сергей Кунцевич вечером 2 июня вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где провел более двух месяцев.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.

Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.

Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».


Мнение

Хватит!
Хватит! Ирина Халип
Марафон вокруг нуля
Марафон вокруг нуля Владимир Халип
Время убирать!
Время убирать! Андрей Санников
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского
Посольство России в Минске будет стоять на улице Бжезинского Евгений Липкович


Интервью

Юрий Хащеватский: Победить дракона
Юрий Хащеватский: Победить дракона
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Генерал Шуневич – Берия или Кищак?
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Линас Кояла: Военные учения в Беларуси - это угроза
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов
Статкевич: Лукашенко не доверяет белорусской армии в ситуации народных протестов