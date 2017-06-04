Сергей Кунцевич: Если правда за нами, мы способны на многое 2 4.06.2017, 9:54

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Фото: svaboda.org

Правда должна придавать силы белорусам.

Об этом активист Белорусского Национального Конгресса Сергей Кунцевич написал в «Фейсбуке».

«Даже если человек из себя ничего не представляет, он способен на очень многое.

Если правда за вами, бояться не нужно. Пусть правда придает вам силы.

Жыве Беларусь!», - написал активист.

Как сообщал сайт Charter97.org, Сергей Кунцевич вечером 2 июня вышел на свободу из СИЗО №1 на улице Володарского в Минске, где провел более двух месяцев.

Один из лидеров Белорусского Национального Конгресса Николай Статкевич ранее сообщал Charter97.org, что в СИЗО Кунцевича пытали электрическим током.

Белорусский Национальный Конгресс и Белорусская социал-демократическая партия неоднократно выступали с требованием освободить Сергея Кунцевича, как и других попавших за решетку белорусских патриотов.

Теперь за решеткой остаются 15 политзаключенных по «делу патриотов».