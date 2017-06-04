Роналду в рекордный пятый раз подряд стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов 4.06.2017, 10:22

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Криштиану Роналду

Знаменитый футболист побил рекорд Месси по количеству побед подряд в бомбардирской гонке Лиги чемпионов.

Форвард мадридского «Реала» Криштиану Роналду стал лучшим бомбардиром Лиги чемпионов-2016/17, забив 12 мячей. Португалец оформил дубль в финальном матче против «Ювентуса» (4:1) и обогнал нападающего «Барселоны» Лионеля Месси (11 голов), сообщает «Прессбол».

Роналду также побил рекорд Месси по количеству побед подряд в бомбардирской гонке Лиги чемпионов. Он забивал больше всех мячей пять сезонов кряду. Месси становился лучшим бомбардиром Лиги чемпионов с 2009 по 2012 год.

По три сезона подряд лучшими бомбардирами Лиги чемпионов становились Герд Мюллер («Бавария») — с 1973 по 1975 — и Жан-Пьер Папен («Марсель» и «Милан») — с 1990 по 1992.