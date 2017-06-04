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Синоптики: В понедельник будет до +26°С

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  • 4.06.2017, 10:40
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Прогноз погоды на ближайшие дни.

4 июня утром и днем преимущественно по северо-западной половине Беларуси пройдут кратковременные дожди, возможны грозы. Температура воздуха минимальная ночью +2..+9°С; максимальная днем +17..+24°С, в юго-западных районах +25..+29°С, сообщает сайт Гидрометцентра.

5 июня ночью и утром на большей части страны, днем преимущественно по востоку и северу страны ожидаются кратковременные дожди, возможны грозы. В отдельных районах сильный порывистый ветер. Температура воздуха минимальная ночью +9..+16°С; максимальная днем +16..+23°С, по югу до +26°С.


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