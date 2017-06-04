Сотни болельщиков «Ювентуса» пострадали в давке в Турине 4.06.2017, 11:46

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Фото: EPA

Около тысячи человек получили ранения в Турине в ночь на воскресенье, после того как просмотр футбольного матча окончился давкой.

Несколько тысячи болельщиков наблюдали на площади Сан-Карло за прямым эфиром финала Лиги чемпионов: «Ювентусе» играл против «Реалае» в Кардиффе, передает русская служба BBC.

Незадолго до конца матча (до окончания второго тайма оставалось около 10 минут) раздалось несколько громких хлопков - судя по всему, кто-то из болельщиков взорвал петарды, - и в толпе началась паника.

Фото: reuters

Люди ринулись с центра площади Сан-Карло, окруженной полицейскими барьерами, к которым придавило зрителей, стоявших по периметру.

По меньшей мере два человека, получили серьезные травмы, включая семилетнего мальчика - у него повреждения головы и грудной клетки.

Многие получили ранения, когда рухнуло заграждение, стоявшее перед входом на подземную парковку.

У некоторых болельщиков «Ювентусае» инцидент вызвал болезненные воспоминаниям о катастрофе на стадионе «Эйзеле» в Брюсселе 1985 году, когда 39 фанатов-итальянцев погибли, после того как на них обрушилась стена трибуны перед финалом Кубка Европы против «Ливерпуляе».